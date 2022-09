Nejzávistivější ženy podle horoskopu: Tato znamení vám udělají ze života peklo

Není každá žena milá a citlivá, jsou i takové, které byste za partnerky, snachy, ale ani kamarádky nechtěli. Jsou totiž zlé, zákeřné a hlavně závistivé. Jaká znamení to jsou? Podívejte se do následujícího horoskopu!

Některá znamení jsou zákeřnější a závistivější než jiná, proto si dávejte pozor, s kým trávíte svůj čas.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka bývají velmi závistivé a nepřejí nikomu nic dobrého. Milují jen sebe a pár vyvolených, kterým se může dařit. Jinak úspěch a štěstí jiných žena v tomto znamení nesnese a udělá vše proto, aby radost druhému pokazila. Když nemá ona dobrý den, nebudou ho mít ani ostatní. Nedejbože, kdyby se dozvěděla, že má někdo více peněz, dražší auto nebo luxusnější kabelku, to by pak s dotyčným už nepromluvila a jen by ho pomlouvala.

Tuto ženu uspokojíte, jen když bude mít neustálou pozornost a dost peněz na účtu, aby si mohla dopřát, co chce. A vězte, že ani to jí nebude stačit. Neustále bude s něčím nespokojená a bude potřebovat ujišťovat, že ona je nejhezčí a šaty, co má stejné se sousedkou, sluší samozřejmě nejvíc jí. Dávejte si pozor, co před ženou ve znamení Raka řeknete, nebo bude oheň na střeše.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra bývají závistivé, ale navíc i zákeřné, zlé a pomstychtivé. Když se má někdo lépe než ony, nebojí se udělat vše, aby ho zničily, pomluvily a znemožnily. Ženy se jich bojí a muži se jim vyhýbají obloukem, protože ví, že by měli doma průšvih. Kvůli pomstě se neštítí svést ženatého muže, a když mu rozvrátí rodinu, tak ho teprve odkopnou.

Tyto ženy neudrží tajemství, tudíž se jim nikdy nesvěřujte a neočekávejte, že vás podpoří nebo dokonce pochopí, budete rádi, když vás vyslechnou. A i to udělají z vypočítavosti, aby jim něco neuniklo a mohly vás dostatečně pomlouvat. Ženy v tomto znamení nemají přátele, protože o všechny svým chováním přišly.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb milují svobodu a nenávidí materiální věci, komerci a luxus. Vadí jim každý, kdo žije tímto způsobem života a neváhají ho pomlouvat a dokonce o něm i lhát a vymýšlet si. Chtějí, aby všichni žili v harmonii s přírodou, nepotřebovali peníze, luxus a materiální požitky. To ale není reálné, což je štve a nutí být zapšklé a zlé.

Tyto ženy závidí všem, co něco dokázali, protože sami nemají žádné ambice, ani sny. Všeho se bojí a raději se schovávají za svůj styl života, kdy vše dělají pro podporu přírody, světa, ekologie. Závist jim nakonec přeroste přes hlavu a ony zůstanou úplně samy. Měly by si uvědomit, že ideální je stav žij a nechej žít, čímž by se měly Ryby řídit.