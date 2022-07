Nejzávistivější znamení horoskopu. Těmhle lidem se vyhněte obloukem

Obklopujete se lidmi, kteří vám neustále závidí, že se máte lépe než oni? Anebo dokonce sami jste z těch, co nepřejí, ale závidí? Pak možná patříte mezi taková znamení zvěrokruhu, která mají závist v povaze. Můžete s tím sice pracovat, ale nikdy se této vlastnosti nezbavíte úplně.

Závist rozhodně není dobrá vlastnost, proto bychom ji ze svého života měli co nejvíce eliminovat. Některá znamení ji však mají dána do vínku více než jiná. Kterým lidem je lépe se nesvěřovat, anebo se jim případně raději i úplně vyhnout?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou jedním z nejzávistivějších znamení. Závidí lidem hlavně peníze. Sami na ně vše přepočítávají, peníze jsou pro ně něčím, co je udělá šťastnými. Stále jich ale nemají dost a závidí všem, co jich mají víc. Potřebují se neustále předvádět a ukazovat, že mají nejmodernější oblečení, auto i nejstylovější byt. Když však někdo bydlí lépe, vždy si něco ke kritice najdou a nikdy mu nic nepochválí.

Také musí peníze ukazovat tak, že několikrát ročně jezdí na luxusní dovolené. Co na tom, že pak po zbytek roku jedí párky a rohlíky, protože na nic jiného nemají. Musí prostě držet krok se svými movitějšími známými, protože to, že nemají tolik peněz, je pro ně ostuda. Raději tedy lžou, že jsou při penězích, i když žádné nemají.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci závidí ostatním především klid a harmonii v rodině. Sami si totiž pořádek ve své vlastní udělat neumí. Jejich partneři jsou chladní, děti rozmazlené a doma stereotyp a nuda, což Raky rozhodně nebaví. Chtějí mít to, co ostatní - lásku, vášeň, důvěru a obdiv. Bohužel se jim to nikdy nepoštěstí, proto jim nezbývá nic jiného než závidět.

Pokud se chcete tohoto zlozvyku zbavit, snažte se zabavit a najít si takové aktivity, při kterých není důležité, kolik má kdo peněz. Choďte s rodinou do přírody, jezděte na kole nebo si prostě jen tak zajděte zacvičit do parku. Psychicky se vám uleví a uvidíte, že závidět není nutné. Sami si přece můžete udělat radost nejrůznějšími drobnostmi, ke kterým peníze nepotřebujete.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Někteří Štíři jsou velmi málo komunikativní, nespolečenští a nemají téměř žádné přátele, proto závidí všem, co mají partu přátel, jsou středem pozornosti a v neposlední řadě těm, co umí bavit společnost. Také by chtěli dar výřečnosti a umění zaujmout. Jestli máte nějakého takového Štíra mezi přáteli, rychle se ho zbavte. Závist ho totiž často dožene až k tomu, že intrikuje, vytváří pomluvy a kazí atmosféru v partě.

Pokud chcete, aby vám Štír přestal závidět, pusťte ho někdy ke slovu a alespoň předstírejte, že vás jeho myšlenky zajímají. Pokud budete budit dojem, že vás Štír baví a občas se zasmějete jeho vtípku, máte naději, že alespoň vám závidět nebude a přestane vás pomlouvat. Se Štírem je vždy lepší zůstat za dobře, je totiž neskutečně pomstychtivý.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou závistivé, co se pracovních úspěchů týče, ty prostě neumějí odpustit. Požadují, aby je všichni chválili, tvrdili, že jsou nejlepší a v neposlední řadě jim jejich práci kompenzovali pořádnou sumou peněz. Nedej bože, když je někdo chytřejší a úspěšnější než oni, to závidí tak, až se v nich vaří krev. Úspěch takovému člověku neodpouští a raději ho pomlouvají, než aby uznaly, že je prostě lepší.

Ryby se závistivé povahy nikdy zcela nezbaví, umí se ale ovládat. Když jim budete dostatečně mazat med kolem pusy a říkat, že to jsou ony, co umí vše nejlépe, budete mít klid a Ryba vás nechá na pokoji. Pokud se však postavíte na druhou stranu barikády, se zlou se potážete.