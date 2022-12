Nejzdravější znamení zvěrokruhu: Tito lidé překypují zdravím až do pozdního věku

Chřipková epidemie je zase tady a lidé kolem nás padají do postelí jako hrušky. Vy však nebýváte nemocní, anebo máte stále energii a žádná epidemie vás neskolí? Pak možná patříte mezi ta šťastná znamení, která mají tuhý kořínek a žádná nemoc je nedostane.

Cítíte se fit a plni energie, i když přátelé kolem vás kašlou, smrkají a sotva se drží na nohou? Pak možná právě vy patříte mezi ta znamení, která budou zdravá až do pozdního věku a žádné neduhy si na ně jen tak nepřijdou.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Znamení Raka překypuje zdravím, pohodou a plodností až do pozdního věku. Většinou se jedná o dobře rostlé, silné a odolné jedince, kteří mají velkou rodinu a často i vlastní hospodářství. Živí se tedy většinou z vlastní výroby a chovu, tudíž přesně vědí, co se do jejich těla dostane. Udržuje je to fit a svěží. Domácí jídlo také samozřejmě dodává sílu a energie, pak si na tohoto jedince žádná nemoc nepřijde.

Raci jsou také dlouhověcí po generace a není se čemu divit. Žijí v lásce, pohodě, harmonii a v přírodě. Milují stromy, zvířata a pobyt na čerstvém vzduchu, což dává také hodně. Jsou vyznavači síly bylinek, ve kterých se vyznají a neustále je suší pro všemožné účely. Nemusí pak ani chodit do lékárny, natož k doktorovi. Jsou připraveni na každou situaci.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se velmi rádi otužují, což je neustále udržuje plné energie a zdraví. Když pak přijde nějaký virus, Štírovo tělo se s ním vypořádá raz dva. Toto znamení se chodí pravidelně otužovat do studené vody nebo si klidně dá výšlap na Sněžku jen ve spodním prádle. Má teď velkou výhodu, zdražování energií se ho netýká, rád totiž žije jen v mírně vytopeném bytě.

Štíři díky svému otužování nebývají nachlazení, nemívají rýmu, kašel a žádná chřipka ani angína u nich nehrozí. Antibiotika neměli už spoustu let a lékaři se vyhýbají jako čert kříži. Stačí jim pouze otužování, a když už je přece jen něco potká, vyleží se. Dají si čaj se zázvorem, dvanáctihodinový spánek a zase jsou fit.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají tuhý kořínek, a to žijí naprosto zhýralým životem. Je jim úplně jedno, že nespí, rádi si dají sklenku, skoro nejí a slovo relax neznají. I přesto jsou neustále svěží, zdraví, fit a plní energie. Žádná viróza je neskolí a bacily nemají šanci. Rybám stačí pro zdraví pohyb na čerstvém vzduchu, kterého naštěstí mají víc než dost.

Nezdravý životní styl se díkybohu na Rybách nepodepíše ani v pozdějším věku. Budou stále zdravé a překypovat energií. Partnerství je navíc trochu zklidní a přivede ke sportu a zdravějšímu životnímu stylu. To Rybám jen prospěje a utvrdí to jejich tuhý kořínek. Ryby tak budou ještě v devadesáti fit a plné síly.