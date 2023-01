Nejzkázonosnější znamení horoskopu: Těmto se vyhněte obloukem nebo skončíte zle

Možná si v duchu říkáte, že nosíte smůlu, protože už není možné, aby se všechny průšvihy a nepříjemnosti děly stále jen vám. Třeba se nemýlíte, protože existují některá znamení zvěrokruhu, kterým se smůla lepí na paty víc než je zdrávo.

Přijde vám, že už bylo té smůly dost, ale ať se snažíte sebevíc, pořád vás potkávají nové a nové karamboly? Možná byste si měli přečíst následující horoskop, jestli náhodou nepatříte mezi následující tři znamení, která budou životní zkázy potkávat pořád a pořád znovu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou mistři přes pokuty. Dostávají pokuty snad úplně za všechno. Za rychlou jízdu, špatné parkování, jízdu MHD bez lístku i kouření na zastávce autobusu. I kdyby tyto neřesti dělalo tisíc lidí, vždy bude chycen při činu Kozoroh. Pamatujte na to, až vás příště bude chtít zlákat k nějaké rošťárně. Nikdy se vám těch pár minut legrace či adrenalinu nevyplatí, v přítomnosti Kozoroha to určitě nemůže dobře dopadnout.

Kozorozi neumějí navíc šetřit, žijí z měsíce na měsíc, tudíž nejsou schopni nenadálé výdaje, jako je právě například pokuta, řešit a okamžitě zaplatit. Dluhy se jim tak kumulují a často to končí i exekucí nebo vyhlášením osobního bankrotu. Toto znamení má pak léta finanční problémy a hodně dlouho mu bude trvat, než se z nich dostane.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci velmi rádi riskují a investují peníze do neprobádaných záležitostí. Jelikož jich mají dost, většinou je tolik nebolí, když o nějaké přijdou. Riskují však víc a víc, což se jim brzy nemusí vyplatit. Navíc se pro své kšefty snaží najít neznalé investory, tudíž se od nich nikdy nenechte přesvědčit k nekalé spolupráci nebo skončíte bez finanční rezervy.

A vzhledem k tomu, že vy na tom nejste tak dobře jako Blíženec, vás by tato peněžní ztráta velmi bolela a způsobila by problémy celé rodině. Uvidíte, že i na Blížence jednou dojde a že i jeho hazard dožene a bankovní účet mu vyschne. To bude ale průšvih, Blíženec by se s tím nemusel srovnat a špatně by mohl skončit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou chodící neštěstí. Několikrát denně zakopnou a upadnou, bouchnou se do hlavy o futra, při vaření se tak třikrát říznou a MHD jim ujede snad vždy, když ji dobíhají. Váhy už si zvykly, že když se něco děje, vždy se jich to týká a že nejde jen o jeden problém, ale vždy se jim to pěkně načítá. Prostě je to takový zákon padajícího lejna.

Nyní mají před sebou Váhy zrovna to období, kdy přijde jeden průšvih za druhým. Váhy se budou muset vzchopit, aby katastrofa a zmar, které způsobí, nebyly přímo devastující. Když vše špatně dopadne, mohly by přijít i o střechu nad hlavou. Dávejte si tedy pozor, abyste se do těchto kšeftů nezapojili také.