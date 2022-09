Saně mezi ženami: Ženám zrozeným v těchto znameních se vyhněte obloukem

Tak tuhle ženu byste za snachu rozhodně nechtěli, proto si dejte pozor, aby si ji váš syn nepřivedl domů. Některá ženská znamení totiž umějí muže zašlapat do země nebo ho využívají ve svůj prospěch. A to byste pro něj rozhodně nechtěli! Která to jsou?

Není každá nevěsta stoprocentní, to je jasné, ale existuje několik znamení, která patří mezi učiněné saně. Není snadné s nimi vyjít a na svůj protějšek jsou zlé, což byste pro svého vypiplaného synáčka jistě nechtěli. Kterým znamením by se tedy měl vyhnout obloukem?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha jsou zlé, zákeřné, vypočítavé a na peníze. Sedřou muže z kůže, jen aby měly dost. Bohužel ale nikdy dost nemají, takže ať se budou snažit sebevíc, nikdy je zcela neuspokojí. Pořád hledají na mužích chyby a peskují je za ně. Také partnera čas od času rády ztrapní na veřejnosti, aby bylo jasno, kdo je u nich pánem. Nějaké projevy citu u nich nehledejte.

Kozorožky jsou ale zase na druhou stranu takové bojovnice, že budou bránit čest svého muže, kdyby se mu dělo bezpráví. Ony si s partnerem mohou dělat, co chtějí, ale ostatní ho musí respektovat. A když ne, tak je zle. Kozorožka si to s nimi vyřídí. Má ráda řád a pořádek, také většinou pracuje na pozici, kde není žádné bratříčkování žádoucí. A bohužel se tak chová i doma.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců si myslí, že vše umí nejlépe a nikomu nedají šanci, aby byl v něčem lepší než ony. Bohužel však neprojevují city ani svým partnerům, jejich vztah je tak chladný, nijaký a nudný. Ženy tohoto znamení totiž muže považují za podřadné a mají je jen na manuální činnosti, se kterými si nechtějí špinit ruce.

Pokud jste tedy muž, který se chce nechat řídit a dělat to, co mu řekne žena, měl byste si vzít ženu ve znamení Blížence. Když se totiž muž rozhodne pro tento svazek dobrovolně, i když ví, jaká žena je, pak většinou manželství vydrží a je i poměrně šťastné. Žena má otloukánka a muž někoho, kdo mu přesně říká, co má dělat. Nemusí být kreativní a nad ničím přemýšlet, jen konat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou dominantní a závistivé. Když nemají vše nejluxusnější, hned je oheň na střeše. Jsou náročné, proto muže život po jejich boku vyjde draho. Pokud na to nemáte, se ženou ve znamení Vah rozhodně nechoďte a neberte si ji. Už jen svatba by vás vyšla na statisíce a následná svatební cesta na další. Pokud však toužíte po reprezentativní princezně, pak máte vybráno.

Tyto ženy doma mají hlavní slovo, znají pin k vaší kartě a rozhodně je u plotny stát nenajdete. Vařit, prát a žehlit by vám tak musela maminka. Ta je ale samozřejmě ráda, že se této povinnosti zbavila, a nová snacha jí tak úplně nevoní a raději by po boku syna viděla někoho jiného. To samozřejmě vede k častým hádkám, při kterých Váha ráda dává ultimáta.