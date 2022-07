Nejvíce zranitelná znamení. Tyto ženy se umí hrozně trápit, nepoznáte to na nich

Existují znamení zvěrokruhu, která jsou tak citlivá, že se dokážou velmi silně trápit. Stačí slovo, čin nebo i to, co jste nikdy neřekli, a tato znamení to hluboce zasáhne. Která znamení a ženy v nich narozené se dokáží nejvíce trápit?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou nejcitlivějším znamením ve zvěrokruhu. Milují romantické filmy, jsou velmi intuitivní, snadno a rychle propadají silným stavům zamilovanosti. Může se tak snadno stát, že se po zklamání či zradě budou trápit. Ryby však mají jednu výhodu oproti jiným citlivým znamením. Z trápení se dokážou poměrně rychle oklepat a dokáží rozum a cit dostat za krátkou dobu opět do rovnováhy.

Rak (22.6. - 22.7.)

O ženách narozených ve znamení Raka je známo, že jsou velkými pečovatelkami. Nosí svačiny, prášek proti bolesti i lékárničku všude s sebou, protože vždycky přece někdo bude potřebovat jejich pomoc. Něžně pečují o druhé a dokáží jim naslouchat. Raci jsou velmi jemní, když zradíte jejich důvěru, zasáhne je to a trápí se. Mají však i tvrdou stránku povahy, jakmile je někdy zraníte a oni se dostanou z dlouhého trápení, už vám málokdy dají druhou šanci.

Některá znamení se trápí hodně často. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jejich vzdušná povaha a způsob, jakým se chovají - někdy jsou trochu chladné a odtažité - může zakrýt jejich citlivou a zranitelnou povahu. Ženy narozené ve znamení Vah neustále v životě hledají rovnováhu, jakmile se však nakloní na jednu nebo druhou stranu, jejich city se naruší, a pokud se jim přihodí něco zlého, v hloubi duše se trápí, dokud opět nezískají potřebnou rovnováhu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Na první dojem působí Vodnáři jako nejméně citlivé znamení. Nedejte se mýlit. Navenek se neprojevují tak jemně a něžně, mají tendence stavět mezi sebe a svět emocionální zeď, aby se cítili bezpečně. Dokáží se však díky svému bohatému vnitřními světu trápit stejně jako ostatní citlivá znamení.

