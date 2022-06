Která znamení zvěrokruhu jsou nejnáchylnější k nemocem srdce?

Nemoci srdce jsou u Čechů jedny z nejčastějších, proto je nutné jim co nejvíce předcházet. Někdo k nim má navíc větší sklony než jiný. O tom mimo jiné rozhoduje i to, v jakém znamení zvěrokruhu se narodil. Patříte právě vy mezi znamení, která nemoci srdci ohrožují nejčastěji?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci bývají vášnivými kuřáky, jsou tak náchylnější k infarktu než jiná znamení. Usazuje se jim tuk ve stěnách cév a také mívají vysoký krevní tlak. Kouření navíc snižuje hladinu „hodného" HDL cholesterolu, který je pro nás důležitý.

Abyste se udrželi ve formě a infarktu se vyhnuli, okamžitě musíte přestat kouřit. Nevymlouvejte se na to, že už to nemá cenu, protože se zanechání tohoto zlozvyku na vašem těle projeví hned. Váš krevní tlak se sníží a cévami bude volněji proudit krev. Také se budete cítit fyzicky výkonnější. Tělo se okamžitě začne „rovnat", a vy tak srdečním nemocem můžete zabránit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býky nejčastěji kvůli špatné životosprávě omezují nemoci srdce a cév. Měli by tedy do svého jídelníčku zařadit dostatek ovoce a zeleniny, celozrnné výrobky či mořské ryby. Snižte naopak příjem červeného masa, alkoholu a potravin s vysokým obsahem soli a cukru.

Důležitý je i pohyb. Pokud chcete mít srdce zdravé, musíte cvičit alespoň hodinu pětkrát v týdnu. Začněte chodit. Vynechejte výtah, nejezděte tramvají až na místo určení, ale vystupte o zastávku blíž nebo si třeba jděte zaplavat či zatančit. Vše se počítá!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Nejčastější nemocí Blíženců je vysoký krevní tlak. Hypertenzí trpí milióny lidí po celém světě, a pokud se neléčí, může mít až fatální následky. Vysoký krevní tlak totiž poškozuje cévy a namáhá naše srdce. Hypertenze sice nebolí, ale když se na ni nepřijde včas, může být pozdě.

Pokud se chcete vysokému tlaku vyhnout, začněte cvičit a zdravě jíst, to je základ. Poté je důležité nemít nadváhu, vyhýbat se stresu a umět relaxovat. Také byste rozhodně neměli kouřit a měli byste se vyhýbat i zakouřenému prostředí. Omezte také příjem soli a alkoholu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci často dlouhodobě trpí stresem, mají tedy častěji problémy se srdcem než jiní. Trpí nejrůznějšími srdečními chorobami, které stres dokáže vyvolat. Jedinou prevencí je naučit se žít klidněji. Toho docílíte například sportem a fyzickou aktivitou, při které si váš vyčerpaný mozek odpočine. Také stojí za to vyzkoušet nejrůznější relaxační cvičení na zklidnění.

Raci by také měli změnit životosprávu, často se jim totiž kvůli tomu, že jedí často a rádi smažená a tučná jídla, ucpávají cévy. Chce to tedy do jídelníčku přidat ovoce, zeleninu a potraviny obsahují vlákninu, aby se srovnalo i trávení, které také u Raků často nefunguje, tak jak má.

Zdroj: www.ulekare.cz, www.rukunasrdce.cz