3 znamení zvěrokruhu, která nejvíc trpí problémy se žaludkem a zažíváním

Na váš zdravotní stav má do jisté míry vliv i to, v jakém znamení jste se narodili. Někoho trápí ledviny, jiného zažívání. Podívejte se na tři znamení, která mívají často problémy se žaludkem.

Každé znamení je na něco citlivější a náchylnější k určitým nemocem než jiné. My se v tomto horoskopu zaměříme na znamení, která mají problémy se zažíváním a žaludkem. Podívejte se, zda nepatříte mezi ně, abyste případně mohli svým zdravotním obtížím předejít.

Ryby

21. února - 20. března

Ryby nejčastěji bolí žaludek, protože se přejídají. Milují sladké a jsou schopné sníst tuny krému, šlehačky i čokolády. Navíc jim nejvíce chutná večer, u televize. To jsou schopné vypít litr coly, sníst čokoládu, větrník a završit to pytlíkem brambůrek. Pak nemohou spát a je jim špatně od žaludku. Často končí nad záchodovou mísou, kde stráví celou noc.

Jejich žaludek je tak poškozený neustálým přejídáním se. Měly by si tedy začít hlídat, jak se stravují. Tenhle životní styl je jinak zničí a mohl by skončit až poruchou příjmu potravy. Více zeleniny, pohybu a méně sladkostí je základ. Až budete zase sedět večer u televize a bude vás honit mlsná, raději si oloupejte mrkev nebo nakrájejte jablko.

Rak

22. června - 22. července

Raci jsou často obézní, proto neustále drží nějaké diety. Často se jim i podaří zhubnout, ale vzhledem k tomu, že nemají pevnou vůli, shozená kila jsou rychle zpět. Takže se pustí do další diety. Těmito extrémy u nich dochází nejen k neustálému přibírání a hubnutí, ale i k devastaci žaludku různými extrémními dietami.

Snažte se své tělo poslouchat, dává vám jasné varovné signály, že takhle to nepůjde. Začněte tedy se sebou něco dělat. Ideálním sportem je pro vás plavání nebo běh, či svižná chůze, proto s tím pomalu začněte. Uvidíte, že časem si zvyknete a vaše tělo se vám odvděčí nejen pěknou postavou, ale hlavně zdravým žaludkem, který vás nebude neustále bolet.

Lev

23. července - 22. srpna

Slabinou všech Lvů je právě trávicí ústrojí. Měli by se tudíž vyhnout všemu, co jim nedělá dobře. Zapomenout by měli i na cigarety a alkohol. Pokud mají rádi kořeněná jídla, tak jen občas a s mírou. Nedělají totiž jejich zažívání dobře. Lvi musí jíst pravidelně a v malých porcích, jinak si s tím jejich žaludek neporadí.

Ideální pro ně je, když si dělají na každý den krabičky. Nejen, že ví, co jí, ale navíc si ohlídají, kolik toho pravidelně pozřou. Tímto stylem stravování si zlepší životosprávu a jejich žaludek zůstane v klidu. U Lvů se také často mohou rozvinout alergie a astma. Nejčastěji na trávy a pyly. Musí tedy kromě žaludku pečovat ještě o dýchací ústrojí.