Znamení zvěrokruhu, která svým hněvem způsobují druhým peklo na zemi. Znáte je?

Někteří lidé se naštvou mnohem rychleji než ostatní. Proč tomu tak je? Co to způsobuje? Astrologové sestavili podle postavení hvězd žebříček pěti znamení, která svým hněvem umí ztrpčit život nejen sobě, ale i svému okolí. Která to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.) Lidé narození ve znamení Berana drží první příčku v tomto žebříčku, a to kvůli svému ohnivému hněvu. Berana, i když je miláčkem zvěrokruhu, dokáže naštvat téměř cokoliv. Tito lidé vybuchnou i bez příčiny. Dobrou zprávou je, že jak rychle vzplanou, tak jim zároveň trvá krátkou dobu, než se uklidní. Jsou to takoví čertíci v krabičce. Berana naštve cokoliv. Zdroj: Profimedia Býk (21.4. - 21.5.) Typičtí Býci, pokud jsou přesvědčení o své pravdě, neustoupí ze svého názoru ani za nic. I když pravdu nemají. Lidé narození v tomto znamení jsou tvrdohlaví, při projevu jejich hněvu mohou u nich doma létat talíře a v kanceláři nejsou výjimkou ani rozbité dveře ze vzteku. Moudré je Býka neprovokovat a nechat ho vysupět. Lev (23.7. - 22.8.) Znamení Lva se na tomto seznamu ocitlo právem. Hněv lidí ve Lvu je zcela odlišný než u Beranů a Býků. Lvi jdou mnohem dál. Pokud naštvete svého nadřízeného Lva, můžete počítat s koncem své kariéry a do budoucna si jako návdavek ponesete jeho zraňující slova. Lev se ve svém hněvu dokáže chovat jak vládce Olympu. Lva naštvat nechtějte. Zdroj: Profimedia Panna (23.8. - 22.9.) Panna je velký perfekcionista a má od lidí příliš velká očekávání. V případě, že nejsou naplněna, jsou Panny nesnesitelně podrážděné. A už vůbec na Panny nechoďte s kritikou. Tu Panna není absolutně schopna přijmout, její hněv se projevuje tím, že vás umí slovně velmi zle zasáhnout. Tím to ale bohužel u Panny nekončí a jde ve svém hněvu dál. Jsou totiž také mistři v šíření pomluv. Čtěte také: Kolika let se v průměru dožívá vaše znamení zvěrokruhu? Kompletní přehled Štír (24.10. - 22.11.) Zrozence ve znamení Štíra není dobré pokoušet. Nerozčílí se sice rychlostí blesku jako Berani, ale když už se tak stane, pomsta je pomalá a bolestivá. Štír dokáže být ve svém hněvu velmi vytrvalý, intrikánský a zradu neodpouští. Toto znamení mívá hodně nepřátel. Neexistuje pro něj totiž žádná zábrana a je schopen všeho. Zdroje: www.pinkvilla.com, www.eluniverso.com