Nejvíce nerozhodná znamení: Tyto ženy nikdy neví, co udělat. Je to s nimi peklo

Každý z nás občas v životě čelí okamžikům, kdy je obtížné se rozhodnout. Pro některé lidi je však rozhodování doslova noční můrou, počínaje banálními drobnosti a důležitými životními kroky konče. Jejich neschopnost vybrat si by mohla mít astrologické vysvětlení. Jaké ženy podle hvězd patří mezi ta nejvíce nerozhodná?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jistě vás nepřekvapí, že první na tomto seznamu jsou ženy narozené ve znamení Blíženců. Dvě tváře hledící dvěma různými směry mají vždy dva nápady a dva plány. Není divu, že pokud se tyto ženy ocitnou před nutností rozhodnout se, začne peklo. Své rozhodnutí budou prodlužovat až do poslední chvíle. Většinou u toho trpí, ale nemohou si prostě pomoci. A trpí i lidé kolem nich.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pokud jste tipovali, že na druhém místě v nerozhodnosti jsou ženy zrozené ve Vahách, váš odhad byl správný. Váhy jsou velmi osobité znamení zvěrokruhu, mají schopnost vidět vždy obě strany situace a dokáží se do každého vcítit. Neustále zvažují pro a proti každého svého rozhodnutí a dokáží mít více úhlů pohledu. To jim pomáhá dostat se na cestu kompromisu, aby jejich konečné rozhodnutí bylo vyrovnané, tak jak to Váhy chtějí a potřebují pro pocit spokojenosti.

Některá znamení trpí, i když se mají třeba jen rozhodnout, co si ráno vezmou na sebe. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby, kterým vládne planeta hojnosti Jupiter, se mohou snadno nechat zahltit všemi možnostmi, které se jim denně nabízejí. Toto znamení představují dvě ryby, které každá plave opačným směrem. Chtějí mít třeba velkou kariéru v nadnárodní společnosti ve velkoměstě, ale touží i žít na venkově… Takových příměrů by v případě Ryb bylo spousta. Není divu, že při rozhodnutí, zejména v zásadních životních otázkách, neví kudy kam. Proto vždy vedle sebe potřebují člověka, který je popostrčí jedním nebo druhým směrem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružného ducha mají ženy Střelci, proto jsou na první pohled tak okouzlující. Nerady se vážou, těžké je pro ně zakořenit s jednou osobou na jednom místě. Zajímá je pouze tady a teď, a tak se mohou zdát nerozhodné. To rozhodně bývají, ale zejména v tom, když si mají zvolit, kam právě teď pojedou. Nenechte se však zmást, toto znamení si rádo vybere, když nutně potřebuje. Třeba zarezervovat letenky nebo ubytování s časově omezenou slevou dokáží během chvilky.

Jsou znamení zvěrokruhu, která si před rozhodnutím kladou spoustu otázek. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je jedno z nejpraktičtějších a nejspolehlivějších znamení – ne takové, které by bylo typicky spojováno s vlastnostmi, jakou je nerozhodnost. Jenže jejich tendence chtít revidovat všechna fakta, je často zpomalují ve výběru. Namísto rychlého rozhodování o nejlepším postupu budou vytvářet plány, tabulky, seznamy a vývojové diagramy, dokud nevyhodnotí každou možnost. Naštěstí to ženy zrozené v Panně neomezuje v běžných každodenních záležitostech, ale jen v opravdu důležitých situacích, jako je třeba změna zaměstnání či nové bydlení. V takových případech Panna posedle analyzuje a stresuje se kvůli každé možnosti.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beranovi vládne Mars, planeta akce, a díky tomu jsou vždy připraveni učinit rozhodnutí. Ovšem nedejte se mýlit, ženy narozené v tomto ohnivém znamení se někdy doslova zhroutí pod tíhou všech jejich narychlo přijatých závazků. Berani totiž často slibují svou přítomnost na více místech ve stejném čase. Na první pohled to vypadá, že jsou velmi rozhodní, když přijmou vaši nabídku, ve skutečnosti je tomu naopak, protože kromě té vaší přijali ve stejnou dobu i další, a ne jen jednu.

