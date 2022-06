Znamení, která mají největší problémy udržet nervy na uzdě

Všechno vás znervózňuje, snadno vybuchnete, jednáte impulzivně a nedokážete se příliš soustředit, natož ovládat? Pak možná patříte mezi čtyři znamení, kterým byly do vínku dány sklony k přehnané nervozitě a výbušnosti.

I když vám vesmír určil, že právě vaše znamení bude mít problémy udržet nervy na uzdě, můžete si pomoci a ulevit díky trikům, které působí právě na vaše znamení zvěrokruhu. Nebojte, i vy se díky těmto babským radám můžete zklidnit, jednat s rozvahou a nevybuchnout při sebemenším podráždění. Pojďte se podívat, která znamení mají největší sklony k nervozitě.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny mají neustále nějaké starosti. Strachují se o sebe, rodinu, své blízké, ale i práci, peníze či zdraví. Panny jsou neustále ve stresu z toho, že se jim a jejich rodině něco stane. Není to příjemný život, neustále se bát a nemoct kvůli tomu spát. Neumí se však ovládnout. Pokud tedy máte nějaké problémy, zkuste tím Pannu vůbec nezatěžovat. Nepomůže vám, ale psychicky ji to šíleně vyčerpá.

Jediná věc, která Panně pomůže, aby se uklidnila, je častá konzumace mořských plodů. Je to zajímavé, ale jen ryby, krevety či mušle ji utlumí, navodí pocit jistoty a bezpečí a Panna se uklidní. Mořské plody totiž obsahují mastné kyseliny podporující zdravý rytmus spánku. Vzhledem k tomu, že jsou ryby doporučovány jíst alespoň dvakrát týdně, když to bude Panna dodržovat, je tu naděje, že nevybuchne při každé příležitosti a její pocuchané nervy se uklidní.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou strašní workoholici a nejraději pracují i před spaním v posteli. Napadají je totiž ty nejlepší nápady a oni si pak celou noc představují, jak je vylepšit a často se svými představami, plány a nápady končí až nad ránem. Měli by takto fungovat přes den, ale bohužel mají tvůrčí myšlenky večer, což není pro jejich nervy to nejideálnější.

Naštěstí existuje babská rada, která jim pomůže vypnout a usnout, a tím pádem i načerpat energii a uklidnit se. Tím zázrakem je konzumace jablek, datlí nebo banánů. Tyto druhy ovoce totiž obsahují látky, které navozují pocit štěstí a vnitřní harmonie. Takové datle navíc navozují pocit pohody, což vám pomůže se uvolnit a nestresovat se z práce a nebýt věčně jako „na drátkách".

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou od přírody nerozhodná znamení, tudíž mají za celý den v hlavě takový chaos, že ho často neumí zastavit, ať se snaží sebevíc. Pořád jim jede v hlavě: Bude lepší svíčková nebo řízky? Co dát dětem na sebe do školy? Nebude jim v kraťasech zima? A co ty dlaždičky, co jsme vybrali do koupelny? Jsou vůbec hezké? Pro někoho naprosté hlouposti, ale pro Váhy trápení, které jim neumožňuje se zklidnit. Bývají proto často neurotické a prchlivé.

Naštěstí i pro ně existuje řešení. Váhy by si měly dát každý den na lačno lžičku medu na uklidnění. Podobně působí i směs z medu a citrónu nebo vlažné mléko s medem, které jste jistě jako děti už od svých babiček ochutnali. Zavzpomínejte na své dětství, kdy jste se ničím netrápili, život byl kouzelný prostor bez starostí a vy jste se kvůli každé maličkosti nezačali hned vztekat a třískat nádobím.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají bujnou představivost, takže se jim honí hlavou takové množství dobrodružných příběhů, které mozek neumí zastavit a Ryby tak kvůli tomu nikdy neodpočívají. Neustále sní, mají živé sny, budí se a ráno pak vlastně ani neví, co byla realita a co bylo jejich blouznění. Každé ráno jsou tudíž unavení, bez energie i nálady. Aby také ne, když celou noc bojovaly s draky, skákaly z hořících mrakodrapů či přeběhly půl světa.

Aby se Rybám zklidnil mozek a daly si do pořádku nervy, pomůže jim tato babská rada. Do svého jídelníčky by měly zakomponovat celer. Buď okusovat čerstvý řapíkatý nebo si z něj připravit šťávu. Celer má totiž rychlý účinek na zklidnění nervů. Podobně slouží i šťáva z karotky nebo hlávkový salát. Vyzkoušejte tedy to, co vám bude vyhovovat nejvíce.

