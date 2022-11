Na co sáhnou, to zkazí: Nejnešikovněší znamení zvěrokruhu. Znáte takové lidi?

Naráží do věcí, zakopávají při chůzi, občas něco rozbijí a vůbec si počínají jako slon v porcelánu. Někteří lidé jsou hodně nemotorní a pokazí, na co sáhnou. Do jisté míry jsou ve své šikovnosti ovlivněni hvězdami. Která znamení patří mezi ta nejnešikovnější?

Střelec (23.11. - 21.12.)

První nejnemotornější znamení zvěrokruhu je určitě Střelec. Neexistují pro něho žádná bezpečná místa. Kuchyně je obzvláště nebezpečná se všemi svými noži, pánvemi, vařící vodou. O koupelně ani nemluvě, nachází se zde mnoho přípravků, které se mohou dostat do očí nebo hrozí uklouznutí na mokré podlaze. V obýváku zase hrozí rozlití čaje či kávy nebo naražení malíčku. Střelci jsou nešikoví, ale pomoci by jim mohlo zvolnění tempa. Pokud přestanou spěchat a najdou klid, dočkají se i několika dnů po sobě bez katastrofy.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Množství času a energie, kterou Ryby věnují omlouvání lidem za to, že do nich narazí, polijí je kávou nebo náhodně rozbijí jejich věci, je pozoruhodné. I když se snaží být opatrní, provází je menší i větší katastrofy. Přátelé a rodina už si na jejich nemotornost zvykli. Ryby však milují žít ve svém tvůrčím chaosu a tak trochu s hlavou v oblacích a skutečnou charakteristickou vlastností tohoto znamení zvěrokruhu je ležérnost. Ta se však často může zvrtnout v nešikovnost.

Střelce provází smůla. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Mezi nejneohrabanějšími znameními zvěrokruhu nemůže chybět Rak. Nejraději tráví čas doma, takže jakmile se ocitne v prostředí, které nezná a které se mu zároveň moc nezamlouvá, začne se chovat nemotorně. Prostě se necítí ve své kůži, občas něco drahého shodí a rozbije. Mějte se před ním raději na pozoru.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců rádi vyprávějí a mluví, ale dělají to se spoustou gest. Výsledek: těm šťastnějším se podaří spálit se cizími cigaretami nebo rozlít cizí pití. Dobrý nápad je pokusit se omezit své rychlé pohyby a příliš výrazná gesta, alespoň když je kolem hodně lidí nebo ve veřejném prostoru.

Ryby jejich nešikovnost často pěkně bolí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Jedinci narození ve znamení Panny o sobě moc dobře vědí, že jsou nešikovní a neustále sami sebe vyzývají ke zlepšení. Občas se jim i daří. Když je někdo požádá, aby přinesli tác plný sklenic, vezmou to jako výzvu, soustředí se, aby úkol dokončili a nešikovnost je najednou ta tam. Vědí, jak si s nemotorností poradit a to je skvělé.

Váhy (23.9. - 23.10.)

I když Váhy patří k uvážlivému znamení a jsou velmi praktičtí, zejména v pokročilejším věku se stávají hodně neohrabanými lidmi. Tito lidé jsou však mistři v tom odpoutat od sebe pozornost a následky své nemotornosti zamaskovat.

Zdroje: www.donnamoderna.com, bestlifeonline.com