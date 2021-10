Jak tvořivě využít spadané listí na zahradě? Vyrobte si z něho nesmrtelnou růži

Vyrobte si krásnou podzimní dekoraci, která překvapí každou návštěvu. Navíc je téměř zadarmo a do procesu můžete zapojit i děti. Jak si vyrobit nesmrtelnou růži z listí?

Obdivujete krásně zbarvené podzimní listí? Přineste si pár kousků domů a vyrobte si netradiční dekoraci. Listy by měly být čerstvé a vlhké. Suché by se vám lámaly. Hotové růže můžete zakomponovat do podzimního věnce, dát si je jednoduše do vázy nebo jimi obdarovat například babičku.

Nesmrtelná růže z listí

Na výrobu růže z listí budete potřebovat různobarevně zbarvené spadané listí, nejlépe z javoru. Použít ale také můžete listy z ořešáku nebo přísavníku. Záleží na vás, zda na jednu růži použijete listy ze stejného stromu nebo je nakombinujete. Dále si nachystejte pevnější bavlnku nebo zelený drátek, špejle nebo stonky z čerstvý růží, zelenou gutaperčovou pásku a bezbarvý lak.

Nesmrtelná růže z listí - postup

1. Ze stonků z pravých růží odstraňte trny. Máte-li špejle, můžete je nabarvit na zeleno.

2. Vezměte si do ruky čerstvý list a přeložte ho na polovinu tak, aby byla vrchní strana listu stále nahoře.

3. Tímto listem obtočte špejli nebo stonek, aby vznikl pomyslný střed květiny.

4. Střed přidržujte na stonku/špejli palcem tak, aby se nerozvinul. Vezměte si další list a přeložte ho na polovinu. Hotový stočený střed budoucího květu umístěte do středu druhého listu.

5. Přeložený list obtočte kolem středu růže. Stačí, když k sobě dáte okraje druhého listu, aby se vytvořil volný okvětní lístek. Spodek listu přidržujte palcem.

6. Vezměte si další list, přeložte ho na polovinu a stejným způsobem ho uložte ke středu květu. Nyní je důležité, aby přeložené konce dalších listů nekončily na stejném místě, ale aby se střídaly.

7. Takto pokračujte, dokud nebudete spokojeni s velikostí květu růže.

8. Nakonec spodek vzniklého květu obtočte drátkem. Aby květ na stonku pevně držel, omotejte drátkem stonek až do poloviny tak, jak to vidíte u papírových růží z pouti. Poté si vezměte gutaperčovou pásku a drátek s ní zakryjte. Její konec přilepte ke stonku lepidlem. Růži můžete postříkat bezbarvým lakem.

