Ženská znamení, kterým se nikdy nezavděčíte. Špatné je pro ně všechno!

Snesli byste pro svou milou modré z nebe, ale ona to nedokáže ocenit a neustále jí na všem něco vadí? Je nespokojená a peskuje vás za každou hloupost? Pak patří do skupiny znamení zvěrokruhu, která jsou zkrátka a dobře nesnesitelná. Neuděláte s tím nic, ale poradíme vám, jak se s tím naučit žít.

Máte přítelkyni, které byste se nezavděčili, ani kdybyste jí snesli modré z nebe? Pak je třeba se zamyslet nad tím, zda za to opravdu stojí a zda má vůbec smysl pokoušet se ji změnit. Některá znamení totiž mají nesnesitelnost předurčenu vesmírem. Která to jsou?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Žena Rak si o sobě myslí, že je strašně nad věcí a cool, ale opak je pravdou. Neustále žije ve stresu a to se odráží i na její neustálé rozladěnosti a špatné náladě. Nejhorší na tom je, že žena ve znamení Raka ani nemá touhu se chovat k ostatním vlídněji, je jí úplně jedno, jestli svým tónem někoho zesměšňuje nebo někomu ubližuje.

Žena ve znamení Raka bohužel vůbec nechápe, proč ji ostatní nemají rádi, a neustále tak fňuká, že jí všichni ubližují a cítí se ukřivděně. V těchto stavech si vysloveně libuje. Pokud tedy chcete mít klid, musíte jí přitakat a souhlasit s ní. Naučte se nechat procházet její nářky jedním uchem tam a druhým ven.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pokud se ženy ve znamení Štíra necítí dostatečně šťastné, dohlédnou na to, aby se tak cítili špatně i ostatní. Ženy v tomto znamení jsou zlé, zákeřné a záludné, nikdy nevíte co od nich čekat. Patří mezi nejnesnesitelnější znamení a je lepší se jim vyhýbat obloukem.

Když už se však nějakým nedopatřením do Štírky zamilujete, nezoufejte, stačí, když se ji naučíte dělat stále šťastnou. Dokud je žena tohoto znamení vysmátá a ví, že je o ni pečováno, je v klidu, běda ale, když to skončí. Pozor tedy, aby vám nedošly nápady!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny patří mezi ledové královny, které si jen tak někoho nepustí k tělu. Proto jsou nudné, neoblíbené a jejich stoický klid je často až nesnesitelný. Panny jen tak něco nevyvede z míry a těmi, co se hroutí z problémů, pohrdají. Nikdy si před ní nestěžujte, podpory se stejně nedočkáte a ještě vás bude považovat za slabocha.

Pokud chcete vyjít s Pannou ve vztahu, tvařte se jako ona. Buďte chladný, nepřístupný a ledově klidný. Možná jen to Panně ukáže, že život s robotem není nic moc, a začne konečně zase projevovat své emoce. Hned se jí bude lépe žít s přáteli po boku.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha neumí ovládat své emoce a vždy se chovají tak, jak to cítí. Bohužel je to ale dost často nesnesitelně. Neumí se ani chovat ve společnosti, takže je ostuda s nimi někam vyrazit. Bývají sice velmi pohledné, ale také jsou hloupé a namyšlené.

Po boku Kozorožky vydržíte jedině tak, že se s ní nebudete příliš pouštět do žádných debat, a když bude mít další ze svých hysterických výlevů, otevřete si pivo nebo dáte sluchátka do uší. Za čas už to nebudete vnímat a vaše partnerka tak bude moci ze sebe nerušeně dostávat své negativní emoce ven.