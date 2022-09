Znamení, s nimiž se nedá žít. Tyto ženy vás budou vytáčet k nepříčetnosti

I ten nejtrpělivější člověk na světě může ztratit nervy s některými znameními zvěrokruhu. Někdy až do té míry, že je nelze snést. Nebeská tělesa mohou ovlivňovat temperament a reakce jednotlivých znamení, a to včetně toho, jak působíme na druhé. Které ženy a jejich znamení zvěrokruhu někdy nelze vystát?

Panna (23.8. - 22.9.)

Na prvním místě v žebříčku znamení, kvůli kterým ostatní často ztrácejí nervy, je rozhodně Panna. Ženy v ní zrozené mají velmi zvláštní charakter, který je buď milován nebo nenáviděn. Pochopit osobnost žen narozených ve znamení Panny není snadné, některé jsou nevrlé, jiné příliš přátelské. Panny často vyjadřují své názory, mluví i tehdy, když by neměly, což může v druhých vzbuzovat negativní reakce až nenávist.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy zrozené ve znamení Raka jsou doslova obalené silnou krustou. Navenek působí nepříjemně až drze, přitom uvnitř mají spoustu dobrých vlastností. Jenže dostat se pod ten krunýř je pro druhé hodně náročné a chce to dost trpělivosti. Pokud ji nemáte, setkáte se u Raka s lhostejností a nepříjemným chováním, které dlouhodobě nelze snášet.

I když se snažíte sebevíc, některé ženy a jejich znamení zvěrokruhu prostě nejde vystát. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Jak je známo, Lev miluje být středem pozornosti a už tato charakterová stránka ho činí neoblíbeným u těch, kteří jsou sami o sobě narcističtí a sebestřední. Pokud žena Lev není objektem neustálé pozornosti, utíká do náruče jiného muže. Pokud tedy nejste ochotni stát při tomto znamení tím, že mu poskytnete vše, co potřebuje, včetně neustálé pozornosti a opěvování, nebude možné Lva snést. Jen to nejtrpělivější znamení zvěrokruhu bude moci doprovázet Lva po celý jeho život.

Beran (21.3. - 20.4.)

Nenávist k lidem narozeným ve znamení Berana je velmi častá, je to zvláštní znamení, silného charakteru a vášně. Tyto vlastnosti však z žen Beranů často dělají povýšené osoby. V osobnosti Berana se také mísí stovky různých projevů chování, na někoho dokáže být milý, na druhého přesladký, na třetího nepříjemný až arogantní, a to v jednom okamžiku najednou. Přitom je těžké ženám Beranům odolat. Udržet s nimi krok je těžké, ne-li nemožné. Uspějí ti, kteří poznají hloubku jejich charakteru a nevzdají to.

