Znamení, co nejvíce trpí záští a ničí sebe i okolí. Udělají všem ze života peklo

Každý z nás někdy v životě určitě trpěl závistí nebo záští vůči někomu úspěšnějšímu, krásnějšímu, šikovnějšímu. Existují ovšem lidé, kteří podléhají záští poměrně často. Která znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je nejintenzivnější znamení zvěrokruhu a je také docela tajemný. Tito lidé nejsou od přírody důvěřiví, jsou příliš majetničtí a ochranitelští. Štír je vysoce soutěživý a chce být nejlepší ve všem, co dělá, i když to nedává najevo. Proto trpí záští vůči těm, kteří se mohou v některých ohledech jevit jako zručnější než on. Štír také projeví hodně žárlivosti, pokud si myslí, že by jim někdo mohl potenciálně vzít jejich partnera.

Štír trpí často záští. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je nejemotivnější znamení zvěrokruhu, Stejně jako Štír je Rak vodním znamením, takže dokáže závidět a trpět záští stejně jako on. Rak však není soutěživý typ, takže je jim jedno, zda jste v něčem lepší než on. Rak je ovšem mateřský a pečující typ, takže pokud by osoba, o kterou se stará, dala najevo náklonnost k někomu jinému, Rak dokáže vychrlit tolik zášti, že byste se divili.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev je laskavý, přátelský a velmi štědrý. Nicméně, jedna věc, kterou mu nemůžete udělat, je vzít mu jeho pozornost. Potřebují ji k životu, jako ostatní potřebují vzduch. Pokud je pozornost směřována k někomu jinému, zaplaví ho vlna zášti. Lev si libuje v selfie fotkách na sociálních sítích a nesnese, když někdo z jeho přátel má více lajků než on.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je analytické zemské znamení a necítí žádnou žárlivost, pokud jde o vztahy. Zůstává mimo záři reflektorů a ochotně dovolí partnerovi, aby převzal vládu. Vzhledem k analytické a perfekcionistické povaze však budou Panny žárlit na ty, kteří mají více organizačních schopností než oni. To platí zejména, pokud jde o organizaci a úklid. Panna třeba nezvládne, pokud je váš domov organizovanější a čistší než ten jejich.

Beran musí vyhrát. Jakmile prohraje, závidí. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je vášnivé ohnivé znamení, a i když je od přírody soutěživý, nepůjde za ničím, co pro něj není důležité. Beran také není od přírody majetnický, pokud pro něj není něco nebo někdo dostatečně důležitý. Ani pak nebude na kamarády a spolupracovníky svého partnera žárlit jako Štír. Jakmile však Beran vyhraje v soutěži, na které mu velmi záleží, a převezme vůdčí roli nebo dostane práci, o kterou usiloval, připravte se na záplavu zášti.

