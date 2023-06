Vybavte si nejnesnesitelnější ženu z vašeho okolí. Víte, v jakém je znamení?

Co je horší – nevšímavost a chlad nebo horká hlava a příliš hlučná povaha? Pro každého to může být něco jiného, ale přesto existují znamení zvěrokruhu, která dávají ženám o trochu větší dávku nesnesitelnosti než mají ty ostatní. Možná patříte mezi ně a ani si to neudědomujete. Pokud ano, nezoufejte, i s těmi nejhůř rozdanými kartami se dá hrát, jen to chce víc důvtipu a snahy.

Beran (21.3. - 20.4.) Ženy, které spatřily světlo světa v Beranu se o svých činech dlouho nerozhodují a jdou do všeho po hlavě. Ostatní se buď přizpůsobí dobrovolně, nebo je k tomu svojí energií a netrpělivostí žena Beran prostě donutí. To je ale situace, která může být pro nepřipraveného člověka víc než nepříjemná, a není tak divu, že právě energické ženy, jimž vládne znamení Berana, bývají postrachem svého okolí. Někdy může být jejich nezdolná energie ku prospěchu, ale žít s takovým člověkem vyžaduje hodně trpělivosti, tedy právě vlastnosti, kterou sama žena, narozená ve znamení Berana, pravděpodobně mít nebude. Čtěte také: Ženská znamení, kterým se nikdy nezavděčíte. Špatné je pro ně všechno! Býk (21.4. - 21.5.) Jen málokdo si jde tak odhodlaně a nezvratitelně za svým cílem, jako právě ženy narozené ve znamení Býka. Většinou se ale při tom všem dokáží chovat velmi klidně, až dokonce vypadají tak odevzdaně, že se zdá, že jim je všechno jedno. Ovšem není a nebude. Jen se nehodlají zatěžovat pocity druhých lidí, vlastně je mnohdy ani příliš nevnímají. To jim může pomoci oprostit se od emocí v některých povoláních, kde musí rozhodovat o osudu ostatních, ale doma a mezi přáteli mohou vznikat velké problémy a nedorozumění. Žany, narozené ve znamení Býka, rozhodují o druhých bez velkých emocí Zdroj: Pixabay Blíženci (22.5. - 21.6.) Kdo může doopravdy říct, že se vyzná v ženě narozené ve znamení Blíženců? Pokud se to někomu podaří, měl by dostat státní cenu. Tyto osobnosti jsou totiž, stejně jako jejich znamení, složeny ze dvou zdánlivě neslučitelných částí a jde jen o to, která právě nabude vrchu. Jednou jsou plné energie, pracovité, kamarádské a veselé, podruhé najdeme ve stejném těle skleslou melancholickou duši, plnou černých myšlenek a touhy uklidit se do kouta a tam přečkat další dny. Kdo chce žít vedle ženy Blížence, musí si na její dvě stránky zkrátka zvyknout. Jinak se její povaha dá jen těžko snášet, i když je to v jádru víc než hodná a milující žena. Lev (23.7. - 22.8.) Ženu, která se narodila ve znamení Lva, nemá nikdo šanci přehlédnout. A pokud ji náhodou právě nevidí, rozhodně uslyší její zvučný hlas, kterým jasně dává najevo, že je to ona, která má být středem pozornosti. Zábava prostě musí být, i kdyby se u toho mělo plakat – to je heslo Lvů. Jenomže ne všichni s tím musí souhlasit a lidem, kteří raději vyhledávají klidnější zábavu a dávají přednost klidu před neustálými ataky vůdkyně Lvice, mohou mít s takovým hlučným a někdy až panovačným chováním velké problémy. Čtěte také: Nejhádavější a nejnesnesitelnější znamení podle horoskopu Panna (23.8. - 22.9.) Může být něco nesnesitelnějšího než puntičkářka, která pro pořádek ve všem a u všech udělá první i poslední? Asi těžko, zvlášť když navíc dokáže kritizovat a upozorňovat na chyby ostatních, což sama ale nesnáší. Její pracovitost je sice jistě chvályhodná, ale i tady platí, že se nic nesmí přehánět, jinak se z touhy po řádu stane doslova neřád, který otráví každého v okolí. Je sice hezké, že bude všude uklizeno a všechny úkoly hotové dlouho před termínem, ale Panny by měly trochu zabrzdit, aby v tom svém dokonalém světě nakonec nezůstaly docela samy.