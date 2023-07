Nespolehlivá znamení zvěrokruhu: S těmito ženami si nemůžete být v ničem jistí

Občas se samozřejmě stane, že nemůžete dodržet slib, který jste dali. Existují ovšem lidé, kteří neplní žádné ze svých slibů a jsou extrémně nespolehliví. Určitý vliv na tuto nepříliš pozitivní vlastnost má i horoskop. Které ženy patří mezi nejméně spolehlivé?

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny často bojují s nastavením hranic a jsou tak puntičkářské, že to často přeženou do extrémů. Výsledkem je, že žonglují s mnoha míčky najednou a nakonec všechny spadnou na zem.

Namísto toho, aby tyto ženy přiznaly, že chtějí všechno zvládnout a berou si toho moc, jsou nevrlé, vzteklé a tvrdohlavé. Panny obecně bojují s termíny, a to jak v práci, tak v osobním životě. Plánovat cokoli s Pannami rovná se vysoké dávce trpělivosti.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zrozenkyně ve Lvu jsou nestálé a svou pozornost soustředí pouze na sebe. Na co se můžete stoprocentně spolehnout, je, že se objeví někde na večírku nebo na akci, kde se můžou “blýsknout”. Tím vaše jistota končí.

Ženy ve Lvu nepřinutí nic a nikdo, aby byly spolehlivé, dodržovaly to, na čem se domluví, nebo chodily včas. Navíc vám pomohou jen v případě, že trocha toho lesku padne i na ně. Často tak ztrácí spoustu přátel a zůstavají jen samy se sebou. To jim ovšem vůbec nevadí.

Na ženy ve Lvu nespoléhejte, jde jim jen a jen o sebe. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce jsou stejně nezodpovědné, přelétavé a divoké jako jejich mužské protějšky. Toto dobrodružné znamení uteče jako první, když se dostane do obtížné situace. Chybí jim sebekázeň a odpovědnost, jsou tak trochu mimo realitu a často zapomenou i na to, co mají daný den udělat. Patří mezi extrémně nespolehlivá znamení.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby si v klidu proplouvají vlastním životem a běda tomu, kdo by je chtěl rušit nějakými povinnostmi. Tyto ženy se oddávají vlastním snům, zapomínají na všechny a na všechno. Není to proto, že by je lidé kolem nezajímali, jen fungují ve svém fantazijním světě a v tom reálném jsou značně nespolehlivé. Pokud si cokoli domlouváte s Rybou, nezpomeňte jí to několikrát předtím připomenout.

Ryby jsou snílci ve svém vlastním světě a nespolehlivost je jejich hlavní vlastnost. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou nejméně spolehlivým znamením celého zvěrokruhu. Mají odjakživa dvě tváře, zatímco ta jedna na vás působí jako odpovědná, ta druhá nemá se spolehlivostí nic společného. Jejich život je především zábava, milují společenský život a často toho slíbí tolik, že si za pár minut na většinu toho, co řekli, ani nevzpomenou. Absolutně je to nevzrušuje, vždyť se z toho vždycky nějak vymluví. Tyto ženy nejsou zlé, jen trochu povrchní a na jakékoli plánování s nimi raději zapomeňte.



Zdroje: bestlifeonline.com, yahoo.com