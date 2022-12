Na tato znamení se nikdy nespoléhejte. Zradí vás a budou se tvářit jakoby nic

Na některé lidi se prostě nemůžete v ničem spolehnout. Na první pohled to možná nepoznáte, ale jsou tak nespolehliví a neustále se vymlouvají, že se to nedá akceptovat. Ovlivňuje je jejich datum narození a znamení zvěrokruhu. O které znamení se jedná?

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka mají tendence se vymlouvat snad na všechno. Dokážou racionalizovat cokoliv, ať už je to dobré nebo špatné. Ospravedlnit všechny své činy vyžaduje jistou dávku drzosti a oni ji mají na rozdávání. Jsou tak mistři ve vymlouvání a spolehnutí na ně není žádné. Prostě věří, že je snazší držet se svých starých způsobů, místo aby překračovali své hranice, a tak se kroutí, vymlouvají a lžou.

Býk třeba nedorazí na plánovanou cestu či výlet. A je mu to jedno. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

V mysli Blíženců je tolik věcí najednou. Výhodou je, že dokáží problém analyzovat z obou stran, a než se pustí do akce, zváží všechny možnosti. Pokud jste je tedy o něco požádali, oni to v první chvíli slíbili a nakonec nesplnili, je to výsledek jejich analýzy. To, že vás zklamou, je nezajímá. Naservírují vám raději dost dramatickou a možná i zamotanou výmluvu.

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé zrození v Panně mají tendence lhát, jen aby vám zabránili zjistit, co se za jejich nespolehlivostí ve skutečnosti skrývá. Budou se přehnaně omlouvat, sáhodlouze vysvětlovat, fantazírovat, jen abyste nerozklíčovali, proč vás vlastně hodili přes palubu. S takovými lidmi si raději nic nedomlouvejte.

Štír (24.10. - 22.11.)

Ach ti Štíři a jejich podezřívavost a honba za skrytými tajemstvími. Právě tyto vlastnosti brání Štírům být za každých okolností spolehliví. I když vám Štír slíbí, že něco dodrží, začnou ho sžírat pochybnosti a usoudí, že by měl ze svého slibu vycouvat. Jenže vám to nevysvětlí a beze slova uteče. Je také tak trochu lenoch a vyhovuje mu nakonec spíše pohodlí než nějaká povinnost. Se Štírem se raději do ničeho nepouštějte, nikdy nevíte, kdy vás začne z něčeho podezřívat a nechá vás ve štychu.



