Nešťastná znamení: Tato se neumí radovat ze života a otravují život i okolí

Nemůžete být vždy šťastní. V životě mohou být světlejší okamžiky a jiné, kde převládne melancholie a smutek. Podle charakteru však existují některá znamení zvěrokruhu, která jsou předurčena k tomu, aby nebyla moc šťastná.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva riskují, že nikdy nebudou šťastní, protože vše, co se jim stane, berou do extrémů, a to jak v dobrém, tak i ve zlém. Zejména v lásce nakonec hořce litují minulých vztahů a situací a zdá se, že jejich utrpení nikdy neskončí. Zahledění sami do sebe, jejich sebestřednost a sobeckost bývají právě překážkami k dosažení pocitů spokojenosti a štěstí.

Časté jsou i pocity beznaděje. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pro Váhy je melancholický postoj tou nejlepší strategií, zvláště když cítí, že jim v životě něco nevychází a jsou v nerovnováze. Jakmile se jim nedaří dosáhnout vyrovnanosti a spravedlnosti, bývají nepříjemní, otravní, hádaví a kousaví. V těchto momentech se od nich raději držte dál, mohli byste to pěkně schytat.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jak víte, lidé narození ve znamení Raka jsou velmi melancholičtí a nikdy nezapomenou na nic, co se stalo v jejich minulosti. Pro ně je nemožné být šťastní, vždy se v jejich mysli objeví něco špatně nebo nějaká negativní myšlenka. I když se pro ostatní jejich život nebo moment může zdát šťastný, Raci to tak necítí. Zabývají se tolik tím, co bylo, že jejich budoucí štěstí bývá hodně daleko.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb často náhle mění náladu. Proto nemohou být dlouho šťastní. Melancholie a vzpomínka na něco, co je způsobilo utrpení, se nakonec velmi snadno znovu vynoří. Toto citlivé znamení se nedokáže jen tak odpoutat od smutných myšlenek, propadá pocitům beznaděje a jejich štěstí je potká málokdy.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Přestože se Kozoroh vždy snaží vytěžit ze současnosti a budoucnosti maximum, skončí v pasti ve své minulosti. Štěstí, které by mohli zažít, kdyby jejich mysl byla bez starostí a úzkostí, by určitě bylo nádherné. Jen málo Kozorohů si toto uvědomuje a snaží se to změnit.

