Tato ženská znamení nikdy nepřiznají, že jsou ve vztahu nešťastná. Trápí se

Znáte nějakou ženu, která je nešťastná ve vztahu, ale je pro ni těžké si to upřímně přiznat? Takové ženy dlouhé roky setrvávají s partnery, s nimiž jsou nešťastné a trápí se. Proč se tak chovají? Může za to astrologie a znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodily.

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy narozené ve znamení Býka jsou pověstné svou tvrdohlavostí a oddaností. Jakmile se ocitnou v partnerském vztahu bývají velmi loajální a oddané. Většinou vztahy neopouštějí, a to i v případě, když už nefunguje. Ocitají se tak v pasti nešťastných vztahů. Místo toho, aby o problémech mluvili a řešili je, raději mlčky zůstávají. Je to hlavně kvůli pocitu stability. Odejít z takového vztahu by pro ně znamenalo přiznat vlastní zranitelnost.

Býk se vlastní vinou dostává do pasti nešťastných vztahů. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Sebevědomé ženy narozené ve Lvu mají velké charisma, ale také potřebu být dominantní. V partnerství se často ujímají vedení a o všem rozhodují. Takové vlastnosti pak ovlivňují jejich pohled na vztah, ve kterém setrvávají. Nedokážou si přiznat, že mohu být ve vztahu nespokojené a vidí ho značně zkresleně. Udržují si iluzi skvělého života s partnerem, jednoduše proto, že si nedokážou přiznat, že by nebyli v milostném životě spokojení. Museli by dát ostatním najevo, že nemají situaci pod kontrolou a že mají i nějaké slabiny. To ženy ve Lvu nikdy nepřipustí.

Panna (23.8. - 22.9.)

O ženách v Panně je všeobecně známo, že touží po dokonalosti všeho i všech. Nikdy nepřizná, že jí to doma s mužem neklape, protože by musela ukázat, že její vztah není perfektní. A tak se stále snaží o nápravu a pokračuje v tom, i když se jí to nedaří. Bývá nespokojená a smutná, ale navenek byste to nikdy nepoznali. Nepřiznala by to snad za žádných okolností. Žena, která je ze své podstaty perfekcionista nesmí dát nikdy najevo, že nemá perfektního muže.

Dokonalá Panna trpí nedokonalostí svého vztahu. Nikdy ho ale neopustí. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy narozené ve znamení Štíra jsou vášnivé a prožívají často hluboké emoce. Bojují se svými vnitřními běsy a démony, jsou také velmi tajemné. Všechny pocity si drží pěkně pod pokličkou, nedávají je najevo. Ani to, když jsou ve vztahu nešťastné. Snaží se přijít na to, proč už to doma nefunguje a neustále na svého partnera podezřívají. Mají obrovský strach z odmítnutí, bojí se odhalit svá citlivá místa, a tak jsou často lhostejné, pasivně-agresivní a především nešťastné.



Zdroj: citymagazine.si, astrotalk.com