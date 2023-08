Největší nešťastnice v lásce podle horoskopu. Na tyhle Amor zapomněl

Jste stále sama a ráda byste si našla někoho, kdo bude stát po vašem boku a milovat vás? Pak se podívejte do následujícího horoskopu, zda máte vůbec na plnohodnotnou lásku šanci. Ženy v následujících znameních jsou totiž velké smolařky v lásce.

Jste smutná, že jste neustále sama a nemáte nikoho, kdo by vás miloval, podporoval a stál při vás za každé situace? Možná patříte mezi následující znamení, na která Amor při rozdávání lásky zapomněl.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Tyhle ženy se vždy vášnivě a bláznivě zamilují, a navíc si myslí, že je to na celý život. Bohužel ale jejich vyvolený to má jinak. Buď je vůbec nechce, anebo je využije, odkopne a ženě ve znamení Blíženců zůstanou jen oči pro pláč. Tyto ženy by na sobě měly zapracovat a neměly by být tak naivní. Když se jim podaří vidět svět realistickýma očima, bude se jim žít mnohem lépe.

Muži totiž často odhalí, že ženy ve znamení Blíženců jsou dobré duše, které by se rozdaly. Především pak pro svého vyvoleného, na kterého se nezdravě upnou a snesly by mu modré z nebe. Je tedy třeba posílit jejich psychiku a sebevědomí. Udělejte si radost, kupte něco nového na sebe a udělejte ze sebe sexy kočku, která se ve vás skrývá.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Váhy jsou takové ty staré osamělé drbny, které stojí s kočkou na rameni u okna a pozorují, co se kde děje. Ty mladší zase tráví celé dny telefonováním se svými kamarádkami a pomlouváním. Jejich celý život je klábosení s kamarádkami a hledání muže, který by stál za to. Váhy jsou ale tak nerozhodné, že ho stejně nikdy nenajdou.

Amor jim to navíc neusnadnil, nedal jim do vínku příliš lásky, tudíž ženy v tomto znamení nejsou u mužů úspěšné. Ve většině případů jim to nevadí, mají kolem sebe spoustu přátel, ale přijdou krušné dny, a především pak noci, kdy by se Váhy rády k někomu přitulily. Bohužel se ale ve většině případů nezadaří a ženy v tomto znamení prožijí většinu života bez lásky.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou rozverné romantické duše, které si jen tak vlají životem a nic neřeší. Na lásku nevěří a muži jsou pro ně jen sexuálními objekty. Jinak se na nic neupínají a žijí si svým životem. Jednou za čas se jim sice zasteskne po souznění s někým druhým, ale za pár týdnů vztahu pochopí, že to prostě není pro ně.

Ženy ve znamení Vodnáře navíc nezajímá, jak vypadají. Upřednostňují přirozený vzhled, což v dnešní době příliš mužů neocení. Nemají bohužel ani cit pro módu a make-up. Čas od času tak potkají někoho, kdo je ochoten splnit jejich intimní touhy a tím to zase končí. Vodnářky prostě nejsou na vážné vztahy stavěné a nehodlají s tím nic dělat.