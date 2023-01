Které znamení může do konce roku 2023 očekávat krach svého vztahu?

Myslíte si, že jste konečně našli toho pravého partnera na celý život? Pak se raději podívejte, zda není v následujících znameních zvěrokruhu. Ty totiž v průběhu tohoto roku čeká nemilý a ošklivý rozchod. Dávejte si tedy raději pozor a neusněte na vavřínech.

Možná váš vztah není tak idylický, jak si myslíte. Raději se podívejte do našeho horoskopu, která znamení čeká v letošním roce rozchod a pokud je mezi nimi i to vaše či vašeho partnera, mějte se na pozoru a začněte na svém vztahu pracovat. Ještě máte čas vše zvrátit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli dát pozor na letní měsíce, kdy do jejich života vstoupí člověk, který jim udělá ve vztahu paseku. Budou si totiž myslet, že našli spřízněnou duši a že život po boku tohoto člověka je to pravé ořechové. Přitom ho nebudou téměř znát a stráví s ním pouze několik chvil. Ale ani to je neodradí, aby nedali svému srdci šanci.

Pokud tedy chcete, aby váš vztah vydržel, pak k sobě začněte být s partnerem upřímnější. Řekněte si, co vám na druhém vadí a snažte se s tím něco udělat. Také si najděte společné zájmy a sdílejte spolu více času. Povídejte si, smějte se a uvolněte se. Vzpomenete si, proč jste se do sebe zamilovali, a nikdo jiný tak nebude mít šanci rozbít váš vztah.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi nikdy nepatřili mezi nejvěrnější znamení a svou dominantnost si dokazují právě tím, že střídají sexuální partnery jako ponožky. Většinou se u nich nejedná o nic citového, ale pouze o uspokojení potřeby. Svou lásku mají většinou doma a to několik let. Je s podivem, že se jim takovou dobu podařilo své nevěry tajit. Teď se ale má vše změnit a dojde i na ně.

Ještě teď, v první polovině roku, Lvům jejich nevěry prasknou a budou mít co dělat, aby je vysvětlili nebo přijde rozchod. Většině se vysvětlit opakovanou nevěru nepodaří a po týdnech slz, hádek a přemlouvání stejně nakonec skončí sami. Teprve potom si uvědomí, co ztratili a jak tomu druhému ublížili. Snad to pro ně bude alespoň poučení pro příště.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci budou mít z hlediska lásky opravdu krušný rok. Budou totiž mít před svatbou, ale nedojde k ní. Přispěje k tomu tajemství, které ovlivní to, že se svatebčané rozejdou a na dokončení aktu lásky ani nedojde. Půjde totiž o něco tak vážného, že se to nebude dát odpustit. Problém se bude točit kolem peněz. Máte-li tedy nějaké dluhy, rychle je zaplaťte nebo máte po svatbě.

Nemusí ale jít jen o dluhy, může jít i o hazard, gamblerství či krádež. Dávejte si tedy pozor, koho si pouštíte do života, a zapomeňte na to, že o svém partnerovi víte vše. Omyl. Má tajemství, které váš vztah může zničit a nejspíš to tak i dopadne. Pokud mu dáte ještě šanci, budete toho v budoucnu hodně litovat.