Neštěstí v lásce podle znamení: Nemůžete za to, prostě je to osud!

Chcete-li mít klidné léto plné smíchu a pochopení, pak se podívejte do následujícího horoskopu, který vám prozradí, jaká trápení vás s láskou čekají následující měsíce. Třeba se vám podaří některým z nich předejít!

Neustále si nemůžete najít toho pravého partnera a bojíte se, že se to už nezmění? Pak se podívejte, jak je na tom právě vaše znamení, co se neštěstí v lásce týče. Třeba vám následující horoskop pomůže některým nepříjemnostem předejít!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berany čeká nepěkné léto, co se lásky týče. Budou totiž podváděny osobou, kterou milují nade vše a naprosto ve všem jí věří. Bohužel se jim jejich důvěra nevyplatí a jejich partner je strašně zklame. Zůstanou jim tak jen oči pro pláč.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi by si měli svého partnera co nejvíce prověřit, než si ho vpustí do života. Není totiž vše tak jasné, jak by mělo a pokud si neudělají důkladný průzkum, mohli by na to pořádně doplatit. Jejich život je totiž dost tajemný a záhadný.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou hodně na peníze, proto byste si měli dát pozor, když jim je půjčíte. Nemuselo by se vám to vrátit zpět. Střelci totiž nedělá problém zapomenout, že si nějakou půjčku od vás vzal.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se vám snaží nějakou dobu naznačit, že už se jim nelíbíte a že byste se sebou měli něco dělat, pokud chcete, aby s vámi zůstali. Bohužel právě letní měsíce budou ty, kdy se odehraje rozchod a vy tak budete mít nešťastné prázdniny.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny čeká ošklivá hádka, po které budou přemýšlet, zda by vůbec měly se svou polovičkou zůstat. Bude to pro ně natolik závažné, že nebudou umět odpustit ani zapomenout. Bude záležet jen na vás, zda budete umět Pannu přesvědčit, že jste to tak nemysleli.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi nemají problém se lhaním. Bohužel lžou ale i svým blízkým. Výjimkou není ani jejich druhá polovička, která však lež bytostně nesnáší a to ani milostivou. V následujících měsících je jedna zasáhne opravdu hodně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blížence čeká krutý rozchod plný hádek, křiku a nenávisti, který se negativně projeví na jejich zdraví. Jsou totiž velmi citliví a to, jak jim ublíží jejich láska, je psychicky úplně srazí a dlouho se budou se zradou vyrovnávat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nemají v lásce vůbec štěstí, nejspíš je to i tím, že jsou neskutečně zakřiknuté a všeho se bojí. Jsou tím pádem jednoduchým cílem, který lze snadno zmanipulovat, využít a odkopnout. To Váhy čeká za několik týdnů znovu, měly by se tak mít se současným partnerem na pozoru.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Na Vodnáře čekají trable z hlediska věrnosti. Jejich partner se totiž zakouká do jiného člověka a Vodnář se tak bude neskutečně bát, že přijde o svou životní lásku. Pokud si chce svou lásku udržet, měl by s jejich vztahem hodně rychle začít něco dělat a dopřát mu nový náboj.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují celý srdcem, proto je pro ně každá zrada, ztráta či neštěstí zdrcující. Bohužel to vůbec nebudou moci ovlivnit, ale opět je čeká další zklamání a léto tak pro ně bude ve znamení slz a nářků.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se rádi předvádí, což dost často vadí jejich polovičkám. Štíři ale nevezmou nikdy zpátečku a většinou to končí pořádným průšvihem. Ten si většinou vyžere do dna právě jejich polovička, která to bere jako velkou zradu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou neustále zkoušeny osudem, tudíž mají neštěstí v lásce každou chvíli. Ani toto léto pro ně nebude ničím novým a opět jim zůstanou jen oči pro pláč po nevydařeném vztahu. Je to prostě tak a ony s tím nic neudělají.