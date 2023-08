Tato tři znamení čeká do konce prázdnin průšvih v lásce. Jste to i vy?

Léto lásce většinou přeje. Proto není výjimkou, že i vy se cítíte šťastní, zamilovaní a věříte, že to takto bude navždy. Ne každému se ale jeho sen vyplní. Tato tři znamení na to mohou rovnou zapomenout. Pokud se nebudou snažit, do konce prázdnin totiž o svou lásku přijdou. Chcete vědět která to jsou?

Patříte mezi následující tři znamení, která přijdou do konce prázdnin o svou lásku? Pokud ano, podívejte se, jakého průšvihu byste se měli vyvarovat, pokud nechcete zůstat sami. Ještě nemusí být pozdě a i vy můžete svou lásku zachránit! Rak 22. 6. až 22. 7. Osoby ve znamení Raka čeká velké dilema. Potkají totiž někoho, kdo je bude bavit, bude se jim líbit a budou se s ním cítit dobře. Propadnou tak svodům a je jen na nich, zda je nechají dojít až k fyzickému aktu. Lidé ve znamení Raka by ale měli vědět, že pokud neodolají a podvedou svého partnera s novým objektem svého zájmu, budou toho trpce litovat. Jejich současný partner se to totiž vše dozví a bude konec velké lásky. Nejhorší na tom je, že nový objekt ve skutečnosti vůbec není tak dokonalý, jak se prezentuje, a Raci budou úletu s ním po nějakém čase trpce litovat. Bývalou lásku jim to ale nevrátí. Pokud si tedy nejsou opravdu jisti, měli by ovládnout své pudy a zůstat věrní. Čtěte také: Bylinky podle horoskopu: Které udělají nejlépe právě vašemu tělu? Štír 24. 10. až 22. 11. Štíři mohou v následujících týdnech mít velké finanční problémy, se kterými si nebudou umět poradit, tudíž se budou zadlužovat více a více. Bohužel to skončí jejich insolvencí a mohou přijít dokonce i o práci. Jejich protějšek to nemusí unést a opustí je. Štírům tak zbydou jen oči pro pláč a navíc k tomu i prázdné kapsy. Pokud chtějí rozchodu zabránit, měli by se zamyslet, za co utrácejí a do čeho investují peníze. Není nic snazšího, než se uskromnit a nechtít víc než ostatní. Když se budou držet Štíři při zemi, čeká je spokojený život. Nebudou mít sice na luxusní auto nebo dovolenou, ale budou mít stálého partnera a v životě klid bez dluhů. Nestojí to za zvážení? Čtěte také: Nejskvělejší ženy podle horoskopu. Rodí se především v těchto znameních! Ryby 21. 2. až 20. 3. Ryby se dočkají rozvodu kvůli tomu, že se za poslední měsíce příliš změnily, začaly lhát a vymýšlet si. Jejich protějšek jim však přijde na některé lži a dá jim nůž na krk. Ryby ale neposlechnou a zamotají se do dalších a dalších lží, které jejich partnerům velmi ublíží. Ztratí k nim veškerou důvěru a následně dojde i na drsný rozchod, který bude velmi bolet. Chcete-li mít tedy partnera ještě po prázdninách, myslete na to, až si zase začnete vymýšlet. A je jedno, jestli se jedná o milosrdnou nebo malou lež, která je běžná. Vy si prostě nemůžete dovolit žádnou. Naučte se řídit pořekadlem, že lež má krátké nohy a uleví se vám i vašemu okolí. Nikoho už ty vaše báje nebavily a nikdo nevěděl, kdy říkáte pravdu a kdy lžete. Čtěte také: Největší géniové horoskopu: Patříte i vy k nejchytřejším znamením zvěrokruhu? Čtěte také: Nejkrásnější děti podle horoskopu: Tyto mají nejčistší duši. Co ty vaše?