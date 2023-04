Znamení horoskopu, která mají problém ulovit muže: Co asi dělají špatně?

Jste neustále sama, i když se sebevíc snažíte najít lásku svého života? Chcete vědět, co děláte špatně? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, jak získat muže svých snů.

Patříte mezi ta znamení, která jsou neustále sama, i když už se dlouhou dobu snaží najít lásku? Pak se inspirujte v následujícím horoskopu, jak prolomit smůlu a ulovit muže svých snů.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou většinou tak krásné, až se jich muži bojí. Myslí si totiž, že na ně nemají a že takové ženy by si o ně neopřely ani kolo. Není to ale vůbec pravda, ženy ve znamení Raka vůbec nemají vysoké sebevědomí a braly by v podstatě každého hodného kluka, který se k nim bude chovat hezky.

Pokud byste krasavici ve znamení Raka chtěli sbalit, rozhodně se nebojte, ona vás neukousne a naopak, když se tato žena bude snažit o vás, nebude to rozhodně žádná legrace ani hra, ale upřímný zájem. Dejte jí tedy šanci! To, že je hezká, rozhodně neznamená, že by byla nafoukaná nebo vypočítavá.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou neustále samy, protože jsou uzavřené, nevyhledávají společnost a nevyvíjejí žádnou aktivitu, aby něčím muže, na kterého mají políčeno, zaujaly. Nejraději jsou doma a na klíně si chovají psa nebo kočku. To je jejich způsob života, který jim žádnou lásku nepřinese.

Tyto ženy by se měly nad sebou zamyslet a začít žít, než jim život proběhne mezi prsty. Samy uvidí, že když si najdou nějakou aktivitu, hned změní pohled na svět, a když půjdou na rande, budou se mít s dotyčným i o čem bavit. Potenciálního ženicha totiž většinou odradí, že jejich vysněná dívka mluví jen o seriálech a svém domácím mazlíčkovi.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou velmi stydlivé a neumí balit muže. Když už se o to pokusí, většinou to skončí tak, že je to trapas nebo v lepším případě skončí jako přátelé. Z Ryb prostě většinou nevyzařuje žádný sex-appeal, i když se sebevíc snaží, tak působí jako holky od vedle. Muže tak ničím nezaujmou a brzy je navíc začnou nudit.

Chtějí-li tedy Ryby udělat něco se svým milostným životem, měly by jít do sebe a začít se o sebe víc starat. Vyměnit šatník, změnit účes a ideálně si nechat s líčením poradit od nějakého profesionála. Když se jim to podaří a budou se líbit samy sobě, získají tolik potřebné sebevědomí a určitě uloví i nějakého toho chlapa.