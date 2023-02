Nejnesympatičtější ženy podle horoskopu: Tyto jsou hrozné už na první pohled

Možná se divíte, proč lidé ve vaší společnosti neradi tráví čas. Jste pro ně prostě jen nesympatičtí. Některým znamením byla do vínku dána tato negativní vlastnost, kterou často nemohou ani ovlivnit, i když se sebevíc snaží.

Nedávejte na první pohled, co se míry sympatií týče. Občas někoho odsoudíte, nedáte mu druhou šanci a třeba za to ani nemůže. Některým znamením totiž byla do vínku dána větší míra nesympatičnosti než druhým. Která že to jsou?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou v jádru neuvěřitelně milí, vtipní, hodní a úslužní lidé, kteří by se pro druhé rozdali. Musí vás ale poznat, stejně tak jako vy je, protože na první pohled působí chladně, nafoukaně, arogantně a nesympaticky. Opak je ale pravdou, stačí se jim jen dostat pod kůži.

Na první pohled působí Vodnář jako fouňa, kterého nic nezajímá a který se cítí být lepší než lidi kolem něj. I jeho chování je odměřené a neukazuje své emoce na počkání. Občas máte pocit, že se s ním nemáte o čem bavit. Dejte mu ale druhou šanci a uvidíte, že když se vzájemně poznáte, čeká vás možná přátelství na celý život.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou velmi tvrdohlaví a za všech okolností si stojí za svým názorem, i když vědí, že nemají tak docela pravdu. Také se nikdy neomlouvají, i když tuší, že chyba byla na jejich straně. Raci jsou navíc velmi rázní, mají přísný pohled a moc se s nimi nenasmějete. Rozhodně nepatří mezi vyhledávané společníky.

Raci patří mezi nejméně sympatická znamení, která nejsou zrovna vyhledávaná a nikdo s nimi nechce trávit volný čas. A je to škoda, kdyby se totiž občas zamysleli nad svým jednáním a chováním, ubrali ze své drsnosti a ukázali city a emoce, vše by mohlo být jinak. Raci totiž nejsou vůbec hloupí a mají toho ostatním hodně co říct.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři patří mezi nejupřímnější znamení, čímž se bohužel také řadí mezi ty nejneoblíbenější. Pravda totiž občas nemusí být jen příjemná a Štíři ji prostě říkají na plnou pusu za každých okolností. Nesnáší lež a přetvářku. Ostatní dost často tuto jejich upřímnost nechápou a považují ji za nevychovanost.

To pak přináší tomuto znamení mnoho nepřátel a rozhodně nepatří mezi oblíbené osoby. I přesto však Štíři tvrdí, že lidé by si měli vše říkat přímo a do očí. Se Štírem se na druhou stranu ale nikdy nenudíte, má skvělý smysl pro humor a je akční povahy. Jen mu prostě nikdy nezkoušejte zalhat nebo u něj navždycky skončíte na černé listině.