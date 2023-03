Největší raplové a vzteklouni zvěrokruhu: S těmito ženami se vůbec nedá žít!

Mohou to být hvězdy, které určují míru naší trpělivosti a sebeovládání. Některá znamení zvěrokruhu totiž patří mezi hodně vzteklé a často to s nimi není k vydržení. Které ženy to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jsou v tomto žebříčku na prvním místě. Beran totiž absolutně nesnáší čekání a nenávidí vše, co ho brzdí v dosažení jeho cílů. Cokoli, co potřebuje čas, aby se uskutečnilo, není pro Berany. Když něco chtějí, chtějí to okamžitě, aniž by museli snášet překážky a zpomalení. Často jsou tyto ženy poněkud nestálé, s náhlými změnami nálad, takže každá malá nečekaná událost je téměř přivede na pokraj krize. Bývají značně nesnesitelné.

Jsou nesnesitelné. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Možná vás to překvapí, ale Váhy právem obsazují druhé místo v této škále. Ve skutečnosti se tyto ženy navenek projevují jako klidné, ale mají velmi málo trpělivosti, pokud jde o čekání, například na hovor nebo odpověď. Často se však neovládnou, snadno ztratí nervy, a když se to stane, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je rychle odejít. Ženy ve Vahách vybuchují, vztekají se a chystají svým blízkým hysterické scény.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy, které se narodily v Panně jsou téměř posedlé přesností a dokonalostí, mají sklon málo spoléhat na ostatní, protože je podle svých měřítek považují za neschopné. To je pak samozřejmě značně omezuje, snadno ztratí nervy, vztekají se a přehánějí to.

Lev (23.7. - 22.8.)

Odvaha a rozhodnost patří k vlastnostem Lva, Zejména to druhé je však také dělá neuvěřitelně tvrdohlavými a neschopnými čekat, když něco chtějí. Netrpělivost těchto žen je prakticky nemožné zvládnout. Jejich záchvaty vzteku připomínají dětský vztek. A nepřestávají, dokud nedostanou to, co chtějí. Ne nadarmo se říká „jako lev v kleci.”

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Je snadné pochopit, proč ženy narozené ve znamení Blíženců patří mezi vzteklá znamení. Jejich dvojí povaha je ve skutečnosti vede ke změně názoru a velmi rychle se omrzí. Mysl Blíženců je vždy aktivní, v pohybu a jen zřídka se dokáže zastavit, aby přesně analyzovala situaci. Vrtkavost a netrpělivost vede Blížence k tomu, že opouštějí nedokončené projekty, nesplněné závazky a nesplněné sliby. Tyto ženy také bývají značně necitlivé.

Váhy vybuchnou vzteky kdekoli. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je svobodomyslný dobrodruh a platí to i o ženském znamení Střelce. Pokud tyto ženy náhle zjistí, že musí odkládat něco, co mají rády, začnou být podrážděné a nervózní. Když to trvá příliš dlouho nebo se to opakuje, od nervozity bývá jen krůček ke vzteku, hádkám a výčitkám. Raději Střelce nijak neomezujte.



