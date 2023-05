Neurotická znamení zvěrokruhu. Tyto ženy se sesypou úplně ze všeho

Někdo vyniká psychickou rovnováhou a vydrží neustálý stres, ale někdo je zase naopak velmi neurotický. Stačí větší tlak a takovým lidem doslova prasknou nervy a hned se ze všeho hroutí. Svůj vliv na to má i náš horoskop a znamení zvěrokruhu. Které ženy patří mezi ty nejvíce neurotické?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nenechte se tímto citlivým vodním znamením zmást. Ryby jsou nejvíce neurotické znamení zvěrokruhu a jejich způsoby přemýšlení nejsou pro slabé povahy. Největší síla Ryb je v tom, že jsou dobrosrdečné, ale také bývají neurotické a sebeklamné.

Tráví spoustu času ve svých vlastních myslích a jejich hyperaktivní představivost je zaneprázdněna vymýšlením nejhorších scénářů. Pevně věří, že jsou předurčeni k velkým věcem, ale obecně reagují na stres hůře než většina ostatních. Ryby se většinou sesypou z každé maličkosti a neumí vůbec řešit ani banální problémy.

Zhroutí se z banálních problémů. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Nikdy byste to neřekli, ale znamení Panny je velmi náchylné k neurózám. Tyto ženy si tak plánují svůj život a precizně dodržují svůj stanovený program, že stačí malá nečekaná událost a už vyšilují. Jejich kontrolované a umírněné chování se rázem promění v sopku intenzivních emocí a nekonvenčních gest.

Štír (24.10. - 22.11.)

Ačkoli navenek patří k nejsebevědomějším a nejdrzejším znamením, Štír příliš stresu nezvládá. Tyto ženy se vrhají do extrémních zážitků a odvážných projektů s nejvyšší ambicí, aniž by braly v úvahu možné důsledky. Když si pak tváří v tvář realitě uvědomí rozsah situace, snaží se zvládat výsledný stres. Nutno podotknout, že se jim to většinou vůbec nedaří.

Příliš stresu nezvládají. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Pro ženy Blížence je typické, že své povinnosti berou na lehkou váhu a odkládají je na poslední chvíli. Nakonec se nervově zhroutí z únavy a stresu. Prvními známkami jsou jejich nesmělé stížnosti, pak se promění v neuvěřitelně neurotické osoby. Neuróza v jejich případě pramení ze zoufalé potřeby mít věci pod kontrolou. Jenže ženy v Blížencích jsou na to příliš neorganizované a roztěkané.



Zdroje: www.yourtango.com, bestlifeonline.com