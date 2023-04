Neurotičtí psychopati podle zvěrokruhu: Na tato znamení si dejte obzvláště pozor

Hvězdy a planety vydávají vibrace, které nás silně ovlivňují. Některá znamení vnímají tyto vibrace více než ostatní a projevují se u nich jako nervozita, netrpělivost, neuróza. Která znamení zvěrokruhu jsou nejvíce ohrožena a mohou se z nich stát až neurotičtí psychopati?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je neurotičtější, než se kdy dá vyjádřit slovy. Čím tvrdší jsou zrozenci v Beranu, tím je to horší. Mohlo by se zdát, že toto intenzivní znamení nemá žádné potíže, ale opak je pravdou. Za kamennou tváří se často skrývají velké strachy. Jakmile se Beranovi nedostane dostatečného množství lichotek, upadá do deprese. Přemýšlí, co se stalo, a obvykle nakonec obviní druhé, že nevidí, jak skvělý ve skutečnosti je.

Býk (21.4. - 21.5.)

„Neurotik, já? Ale ne, nikdy,“ říká Býk, když běží k zrcadlu, aby se ujistil, že obraz, který souvisí s falešným projevem sebevědomí, vypadá odvážně a asertivně. Býci jsou stejně nejistí jako my ostatní, jen si to prostě nedokáží přiznat, což ještě zvyšuje jejich nervozitu a nejistotu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka klamou sami sebe, když se přesvědčují o tom, že jen zřídka pociťují plnou tíhu vlastní neurózy. Neradi se na sebe dívají do zrcadla, protože nesnesou, aby na sobě našli své vlastní chyby. Silně neurotický Rak totiž rozhodně nechce absolutně pracovat na nápravě.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou jedním z nejvíce neurotických znamení zvěrokruhu. Proč si myslíte, že soudí všechny kolem? Ani oni nejsou dokonalí, upadají do depresí, a tak raději odvádějí pozornost od své osoby a upozorňují na chyby ostatních. Život je pro zrozence v Panně nesmírně těžký.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh absolutně nepřizná, že se mýlí nebo je slabý, citlivý nebo neurotický. Je to prostě věc Kozoroha a dost. Tito lidé bývají vyděšení životem, vlastními slabostmi, budoucností, zodpovědností. Není divu, že jsou to často přepracovaní chodící neurotičtí psychopati.

