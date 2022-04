Která znamení zvěrokruhu jsou nejčastěji nevěrná a máte si na ně dát pozor?

Mysleli jste si, že je to láska na celý život, ale kvůli nevěře jste se rozešli? Možná jste si prostě jen vybrali špatné znamení, které má podvádění v povaze. V tom případě, i kdybyste se rozkrájeli a váš protějšek vás sebevíc miloval, nic s tím neuděláte. Vybírejte partnera pro život pozorně!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani nevěru neuznávají, rodinné hodnoty jsou pro ně na prvním místě. Když se Beran zamiluje, je to na celý život a svému protějšku by snesl modré z nebe. To samé však očekává i od svého partnera. Základními životními hodnotami pro něj jsou věrnost, rovnost, porozumění a upřímnost.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Na Lvy rozhodně pozor. Toto znamená se nikdy nenechá spoutat. Pokud má tedy Lev pocit, že pro něj není protějšek dost dobrý, klidně ho podvede. Začnete-li si něco se Lvem, myslete na to, že vždy budete muset být vtipní, milí, okouzlující a dokonalí. Nic mezi tím král zvířat nebere v potaz.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Jak už název Střelec napovídá, lidé v tomto znamení střílejí jeden zásah Amorovým šípem za druhým. Snaží se vyzkoušet co nejvíce vztahů a poznat co nejvíce lidí různých osobností, než zjistí, co jim vyhovuje a zamilují se. Když se tomu pak stane, nevěry se bát nemusíte. Střelec totiž ví, že už nic lepšího nenajde.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou pěkní sukničkáři, proto by se před nimi měly mít ženy na pozoru. Když vás osloví Býk, raději nepočítejte s vážným vztahem. Kývněte tedy na rande pouze v případě, že hledáte milence a ne otce svých dětí. Zato ženy v tomto znamení jsou jiné. Milují pozorné a jemné muže, kterým jsou věrné.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny čekají na toho pravého. Ať už muži nebo ženy, lidé v tomto znamení jsou věrní. Klidně na svůj protějšek čekají roky, ale ve finále to stojí zato. Najdou si svou vysněnou polovičku a s ní pak spokojeně žijí. Rodina, děti a láska k partnerovi je pro ně vždy na prvním místě a nic je z tohoto stavu nedostane.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh je znamení, které předurčuje lidi s pozitivním vztahem k nevěře. Pokud si najdete Kozoroha, počítejte s tím, že se otočí za každou sukní a vy budete sedět doma a čekat, až se uráčí vrátit. Ženy v Kozorohu to mají dost obdobně. Nechtějí se vázat a vztah s jedním mužem není pro ně. Raději se baví.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou takovým znamením, které ukazuje, že když se najdou dva lidé, kteří do sebe zapadají jako ozubená kolečka, tak se celý život milují. Ideální je, když jsou oba ve znamení Blíženců. Tento pár je pak jasnou ukázkou toho, jak má vypadat šťastný a spokojený vztah bez hádek a nevěr.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou od přírody váhavým znamením, tudíž se dlouho rozhodují, zda je pro ně jejich vybraný protějšek ten pravý. Pokud si nejsou jisti, klidně podvádějí. Pokud jsou, zůstávají věrnými a plnohodnotnými partnery, na které se můžete spolehnout. Vše u nich rozhodne první měsíc společného soužití.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář je znamení, které nevěru odsuzuje. Nejsou na vztahy na jednu noc. Pokud tedy chcete Vodnáře do postele, neuspějete. O to víc, pokud má doma vztah. Vodnář je velmi rodinně založený a nikdy by nezklamal své blízké. Miluje ten pocit, když jsou všechny jeho lásky pohromadě.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se velmi rychle a velmi často zamilují. Na jejich obranu je však nutné říct, že si vždycky myslí, že je to ten pravý nebo ta pravá. Většinou to ale není pravda. Bohužel je jejich vášeň ze začátku tak velká, že je zaslepí natolik, že jsou schopni se klidně po týdnu vztahu zasnoubit a po měsíci vdávat nebo ženit. Pak samozřejmě přichází nevěra.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si velmi střeží své soukromí. Muž ve znamení Štíra udělá pro svou ženu cokoliv. Ta musí jen udržovat pohodu a teplo rodinného krbu. Jejím úkolem je být krásná, milá a starat se o děti. Ne vždy je ale Štír věrný, možná právě proto pak pro svou ženu udělá cokoliv, aby se vykoupil.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy Ryby jsou ochranitelky a nikdy neodpouštejí. Pokud je tedy muž podvede, okamžitě ho opustí a nikdy mu neodpustí. Muži to ví, a tak je raději nepodvádí, aby nepřišel o rodinu. Ony samy to mají tak, že podvádí pouze jako svobodné. S narozením potomků se jejich životy diametrálně změní.