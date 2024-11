Najít ve vyšším věku správnou obuv není vždy snadné a pravdou je, že za pohodlí, kvalitu a hezký vzhled je nutné něco připlatit. Padnoucí a kvalitní obuv vám může doslova změnit život. A co vzhled? Jsou nějaké boty pro seniorky doslova nevhodné a neslušivé?

Obuv pro seniory: Je první pohodlí nebo vzhled?

Boty by měly být v první řadě praktické a pohodlné. Jistě tušíte, že na výběru bot velmi záleží, pokud trpíte konkrétními zdravotními obtížemi. Tehdy je víc než důležité také to, jaký vliv mají na chodidlo a tím také na držení těla. Vlastně až na posledním místě je pak vzhled.

Jenže někdy pro hezké střevíčky a botičky uděláme psí kusy a prostě trpíme! V žádném případě nemusí jít o vysoké podpatky, luxusní značky či prémiové materiály. Ba ne! Trpíme v lodičkách stejně jako ve vysokých kozačkách a jiném obutí, které nán nesedí.

I když si „trpění pro krásu“ spojujeme spíš s mladými děvčaty, jen se někdy podívejte v létě, kolik seniorů má na nohou menší boty, než by měli mít. A to je jen jediné kritérium. Od obutí bychom měli chtít nejen komfort, ale i dobrou oporu klenby chodidla, mírně zvýšenou patu a také by měly být boty pevné a odolné. Mezi důležitá kritéria patří rozhodně také dobrá neklouzavá podrážka, tvarovaná a příjemná stélka, mírně zvýšená pata, ale také prodyšnost a lehkost obuvi.

Právě těmito kritérii se zabývá příspěvek z YouTube kanálu AnniePicks, která vybrala 5 párů obuvi, které podle ní patří k těm nelepším a nejmodernějším volbám v tomto roce.

Zdroj: Youtube

Které boty starším ženám nelichotí?

Pohodlí je sice ohromně důležité, ale faktem je i to, že tenisky se nehodí ke všemu, ať už se tváříme trendy a mladistvě nebo ne. Jak je to ale s celkovým vzhledem a stylem? Čeho by se měly ženy v pokročilejším věku raději vyvarovat?

Jak už bylo řečeno, tenisky jsou bezva, ale s obuví by měl korespondovat i celkový vzhled. Sportovní a oddechový styl různými druhy sportovní obuvi doplňte, ale například kroksy si opravdu nechte jen na doma nebo na zahradu. A věřte, že existují i příjemně zateplené, ve kterých se vám bude i v zimě dobře popocházet kolem kuchyňské linky. I boty jako kroksy, respektive v originále crocks, jsou některé ortopedické, s oporou klenby či masážní stélkou. Guma samotná může být velmi pohodlná jak u napodobenin, tak u originální značky.

Opakem jsou baleríny a další boty s tenkou plochou podrážkou. Ty také nejsou vhodné, i když mohou působit stylově a šik. Nicméně, ve vyšším věku si ani s tímto typem bot moc nepomůžete. Senioři často „šmajdají v platfusech“ a neprospívá to ani jejich zdraví a v žádném případě ani vzhledu. Ideální je mírný, široký podpatek nebo širší klínek, který poskytuje bezpečnou oporu patě a s tím zároveň i celé figuře.

Podpadky jsou elengantní, ale...

I když se může zdát, že moderní boty s masivní platformou mohou vyhovovat i starším lidem, nemusí to být docela pravda. Pokud je platforma příliš masivní či dokonce těžká, je nevhodná jak pro mladé, tak staré. Bohužel ani vizuálně nepůsobí hezky, ale často spíš hrubě.

Na závěr je třeba také zmínit, že i když jsou vysoké podpatky všeobecně lichotící, důležité je vzít na vědomí také vlastní možnosti a zdraví. Ve vyšším věku jsou běžnější zakopnutí a horší držení rovnováhy. Proto mohou i příliš úzké a vysoké podpatky působit problémy, stejně jako neohrabané vysoké, masivní a těžké platformy na obuvi.

close info SeventyFour / Shutterstock zoom_in Obutí je důležité nejen při sportu.

Zdroje: caringseniorservice.com, 12oaks.net