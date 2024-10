Tento účes si nikdy nenechávejte dělat, pokud je vám více než padesát

Laura Maximová 23. 10. 2024 clock 3 minuty video

Stárnutí přináší mnohé změny, a vlasy nejsou výjimkou. S věkem se mění jejich textura, hustota i kvalita. To, co vypadalo skvěle ve třiceti, už nemusí slušet padesátiletým ženám. Podívejte se na účesy, kterým by se starší ženy měly vyhýbat, pokud chtějí působit svěže, elegantně a přirozeně. Existují totiž střihy, které přidávají roky a zbytečně zdůrazňují nedokonalosti.

S věkem se vlasy přirozeně mění. Starší ženy často ztrácejí objem, hustotu a zdravý lesk, což může ovlivnit volbu účesu. V mládí si žena mohla dovolit výrazné střihy, avšak po padesátce je důležité volit takové, které podtrhnou zralou krásu a přirozenost. Příliš radikální nebo zastaralé účesy zbytečně přidávají roky a působí dojmem, že se žena snaží marně vypadat mladší, než ve skutečnosti je. Na video od Beauty and Fashion s pětadvaceti stylovými účesy pro ženy nad padesát se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Krátké sestřihy s ostrými konturami Krátké sestřihy jsou oblíbené, ale pro ženy po padesátce mohou ostré kontury vypadat příliš tvrdě. Namísto toho je lepší volit měkčí přechody a volnější linie. Ostré geometrické tvary zvýrazňují jemnější rysy obličeje a dodávají nepřirozený vzhled. „Stálá je obliba účesu bob, a to v různých délkách. Můžeme ho nosit hladký a elegantní, nebo hravě strukturovaný a padnoucí ke každému věku. Trendy jsou i kratší sestříhané vlasy ve stylu lady Diany z 80. let,” prozrazuje kadeřnice Dominika Ramsová. close Hobby Podzimní kabáty pro všechny ženy: Jaké zvolit pro letošní rok video Příliš dlouhé vlasy Ačkoliv mnoho žen miluje dlouhé vlasy, s přibývajícím věkem je vhodné délku zkrátit. Dlouhé vlasy působí unaveně, a pokud ztrácí objem, vypadají zplihle. Kratší účesy dodávají objem a vitalitu, a zvýrazní krásu obličeje. Nejvhodnější délka je kolem ramen, což poskytuje dostatek volnosti pro styling, ale zároveň dodává svěžest. Přehnaně kudrnaté účesy Výrazné kudrliny vypadají chaoticky a nepřirozeně, zvláště na jemnějších vlasech starších žen. Tyto účesy navíc přidávají na objemu tam, kde to není žádoucí. Místo toho je lepší vsadit na jemné vlny nebo rovnější střihy, které budou působit moderněji a méně těžkopádně. close info Nicola Katie / Shutterstock zoom_in I ženy nad padesát můžou vypadat skvěle. Stačí zvolit správný účes Barvy, které působí nepřirozeně Dalším častým omylem je volba příliš tmavých nebo jasných barev. Tmavé odstíny, například černá, mohou působit tvrdě a zvýrazňovat vrásky a nedokonalosti pleti. Naopak příliš světlé nebo extravagantní barvy vypadají nepřirozeně. Ideální volbou jsou přirozené odstíny jako je světle hnědá, medová blond nebo jemné melíry, které opticky omladí a dodají vlasům živost. Příliš uhlazené účesy Vysoce uhlazené účesy, například pevné drdoly nebo hladké culíky, také zbytečně zvýrazňují zralý věk. Pokud jsou vlasy zcela stažené od obličeje, zvýrazní to vrásky a ztrátu objemu ve tvářích. Lepší volbou jsou volnější účesy s jemně rozpuštěnými prameny, které působí uvolněněji a přirozeněji. close Hobby 10 věcí, které byste nikdy neměli kupovat na bleším trhu video Nezbytnost konzultace s kadeřníkem Ženy po padesátce by měly své vlasy svěřit odborníkovi, který rozumí specifickým potřebám zralých vlasů. Kadeřník může doporučit střih, který podtrhne přednosti a zakryje nedostatky. Pravidelné konzultace s profesionálem zaručí, že účes bude působit svěže a moderně, přesto přiměřeně věku. Pokud je vám více než padesát, je důležité volit účes, který bude odpovídat vašim potřebám i vzhledu. Radikální střihy a barvy mohou působit tvrdě a nepřirozeně, zatímco měkčí linie a přirozené odstíny dodávají svěžest a eleganci. Při volbě účesu se vždy poraďte s odborníkem, který vám pomůže najít ten nejlepší střih a styl, jenž vám bude slušet. Zdroj: www.youtube.com, www.asenior.cz, www.svetzeny.cz

