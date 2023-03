Muži v těchto znameních si svých žen nevšímají. Ženy vedle nich chřadnou a trpí

Někteří muži si svých žen nevšímají a někdy své ženy i úplně přehlížejí. Toto ignorantské chování nemusí být způsobeno tím, že jsou krutí, někdy si jednoduše nemusí být vědomi, jak moc jejich činy ovlivňují ostatní. Ano, je to frustrující, ale horoskop a to, v jakém znamení zvěrokruhu se tito muži narodili, může pomoci s vysvětlením.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou výstřední rebelové zvěrokruhu a nemají problém sdílet své jedinečné perspektivy s kýmkoli, kdo je bude poslouchat. Rádi šokují lidi a vůbec si neuvědomují, jak příšerní mohou být. Nedbají na názory ostatních. Výstřední chování mužů ve Vodnáři zajde často tak daleko, že začnou úplně přehlížet potřeby a pocity svých žen. Raději se soustředí na svoje aktivity, a když je přestanou bavit, vymýšlejí si nové. Jsou tak zaneprázdněni sami sebou, že zapomínají na své nejbližší.

Vodnáři myslí jen na sebe. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Muži ve znamení Ryb jsou sice vysoce intuitivní, ale jejich emocionální energie vodního znamení znamená, že se velmi často ztrácejí ve svých pocitech nebo denních snech a vzdalují se od reality. Ryby jsou stereotypní roztržité osoby, o kterých můžete slýchat i vtipy. Mohou snadno nastoupit do špatného autobusu a ocitnout se na druhé straně města, myslet si, že je sobota a nepřijít do práce, anebo si koupit jízdenku do Rakousko místo Austrálie. Tito muži jsou tak roztržití, že někdy zapomenou i na to, že jsou ženatí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Muži narození ve znamení Vah se bohužel neřídí vlastní intuicí, ale zabývají se tím, co si myslí ostatní. Cítí se například odpovědní za to, že se všichni na jeho večírku nebaví. Chová se tak, jak od něj ostatní očekávají. Ovšem na ty nejbližší zapomíná. Místo toho, aby byl empatický k potřebám své ženy, vyčítá jí nepodstatné maličkosti a zahrnuje ji úkoly.

Muže ve Střelci nezajímají pocity jeho ženy. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou věční optimisté zvěrokruhu, vždy se soustředí na to, kam je jejich další dobrodružství zavede, a věří v sílu štěstí a osudu. Často pro svou zaslepenost nevidí věci, tak, jak ve skutečnosti jsou. Například každý říká, že je někdo podvádí, ale Střelci věří, že jsou příliš skvělí na to, aby to byla pravda. Stejně se chovají i ke svým ženám. Jejich příliš velký optimismus je zaslepuje a v okamžicích, kdy by si měli svých žen více všímat, projevují nezájem.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Znamení Blíženců s jejich dvojí osobností a nerozhodností je považováno za nejrozptýlenější ve zvěrokruhu. Blíženci obvykle dělají více věcí najednou. Dokážou tak zabřednout do konverzace, že snadno zapomenou, že se na sporáku vaří jídlo v hrnci, anebo že náhodou zmeškali schůzku. Bohužel se to projevuje i v partnerských vztazích, v nichž jejich ženy bývají často přehlížené. Mysl muže v Blížencích je neustále o závodech, takže se zdá, že nevnímají, co se děje přímo před jejich očima.

Zdroje: bestlifeonline.com, consent.yahoo.com