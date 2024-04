Staré svetry, které by jinak skončily v koši, mohou být skvělým zdrojem inspirace pro různé kreativní projekty. Máme tu deset nápadů, jak můžete využít svůj starý svetr k vytvoření nových a užitečných věcí. Rozhlédněte se po svém šatníku a pusťme se do práce!

Na video od Nearly New Cashmere o tom, jak recyklovat staré svetry, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Hřejivé polštáře na spaní a rukavic

Svůj starý svetr můžete jednoduše proměnit na pohodlný polštář na spaní. Stačí jej naplnit polštářovými náplněmi, ušít okraje a máte nový polštář s hřejivým povrchem.



Rukávy starého svetru lze snadno přetvořit na teplé náramky nebo rukavice. Stačí je odstřihnout, ušít jednu stranu a mít tak teplé doplňky na zimu.



Podsedáky na židle a dekorativní polštáře

Z kousků svetru můžete vytvořit podsedáky na židle, které přidají nejen na pohodlí, ale také na stylu vaší kuchyně nebo obývacího pokoje.



Pokud máte svetr s krásným vzorem nebo barvami, které se vám líbí, můžete z něj ušít dekorativní polštáře na gauč nebo postel.



Staré svetry mohou posloužit k výrobě měkkých dětských hraček. Stačí si vybrat jednoduchý vzor, například medvídka, a šít.



close info Profimedia / Profimedia zoom_in Staré svetry poslouží k jiným kreativním účelům

Kabelky, tašky a návleky na lahve

Svrchní část svetru může posloužit jako materiál na výrobu originálních kabelek nebo tašek. Stačí přidat několik doplňků a máte nový módní kousek.



Chcete-li ochránit ruce před horkými nebo studenými nápoji, můžete z části svetru vyrobit návleky na láhve nebo sklenice. Jsou praktické a stylové.



Květinové nádoby a přehoz na gauč

Rukávy svetru mohou posloužit jako krásné obaly na květiny. Stačí je přetáhnout přes květinový hrníček a máte okamžitě nový květinový doplněk.



Pokud máte dostatek starých svetrů, můžete z nich složitějším způsobem vyrobit teplý přehoz na gauč. Stačí je spojit a ušít podle požadované velikosti.



Kapsy na postel

Svrchní část starého svetru lze využít k vytvoření kapes na postel. Ideální pro uložení dálkového ovladače, knihy nebo časopisu.



S těmito nápady můžete ušetřit nejen peníze, ale také přírodu, protože recyklace a přetváření starých věcí jsou udržitelné a ekologické způsoby, jak dát druhý život vašim starým svetrům. Buďte kreativní a zkuste některý z těchto nápadů.

Zdroj: www.youtube.com, www.svetkreativity.cz