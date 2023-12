Také je vám po svátcích líto všech krásných balicích papírů, které většinou skončí v kontejneru nebo ve sběru? Není to nutné, stačí zapojit fantazii a pustit se do výtvarného díla. Materiálu jistě zbylo dost a dost.

Naše babičky byly ještě zvyklé po rozbalení dárků papíry pečlivě urovnat a ty, které byly jen trochu použitelné, nechat na příští rok nebo je využít jiným způsobem. Takovému šetrnému zacházení s papírem jsme si bohužel většinou již odvykli, ale to neznamená, že bychom nemohli zbytky po vánočních překvapeních použít možná trochu nezvykle. Zvlášť, když jsou v rodině děti, hodí se každý odstřižek, z něhož lze něco vyrobit.

Jak spotřebovat zbytky balicího papíru po Vánocích poradí i video na youtubovém kanálu LittleThings:

Prostírání na zahradní oslavu

Milujete jednoduchost, a tak pořizujete jen a pouze jednobarevné balicí papíry? Pak není problém z různých barev nastříhat čtverečky a další malé tvary, které následně poslouží k sestavení zajímavé mozaiky, kterou můžeme nalepit na tvrdší papír. Ta může, stejně jako propletené tenké proužky různobarevného papíru, posloužit v létě třeba jako prostírání pro zahradní nebo dětskou hostinu. Co se stane, když se při hodování ušpiní? Vůbec nic. S vědomím, že jsme vánoční papír zrecyklovali, jej můžeme následně s klidem odložit do tříděného odpadu.

Obrázek pro babičku

Pokud jsou v rodině děti, většinou tomu přizpůsobujeme i balení dárků a na papíře se pak objevují nejrůznější postavičky, krajinky a další motivy. Právě z těch můžeme s dětmi vytvořit nádherné obrázky, které poslouží jako ozdoba jejich pokojíčku, nebo se hodí jako dárek třeba pro babičku k svátku. Vlastnoručně a s láskou vyrobená pozornost udělá i v dnešní době většinou tu největší radost.

Obálky na peníze nebo umělecké dílo?

Větší dárky nabízejí při šetrném rozbalování také velké plochy nezmuchlaného papíru. Takové kusy přímo vybízejí k dalšímu využití, jako je třeba výroba dalších menších dárkových sáčků nebo třeba ozdobné obálky, do které při další významné příležitosti vložíme bankovku nebo dárkovou poukázku pro oslavence. Ti šikovnější a výtvarně nadanější z nás mohou zkusit také tak zvaný quilling, tedy výrobu ozdobných předmětů ze stočených a různě kroucených papírových proužků. Pro opravdové specialisty není problém tímto způsobem vyrobit nejen květiny, ale i postavičky zvířat nebo dokonce lidské figurky.

close info Profimedia zoom_in Některé vánoční obaly ocení i vaši zvířecí miláčkové...

Nastříhat, nařezat a rozházet...

A pak jsou tady ještě také silvestrovské oslavy, které se nemohou obejít bez trochy nepořádku, který nadělají třeba oblíbené konfety. Máte-li dost času, pak je možné vyrobit si je pomocí děrovačky právě ze zbytků ozdobného balicího papíru. Pokud jste letos zvolili blyštivou variantu, bude výsledek o to efektnější. V mnoha domácnostech jsou dnes již také běžnou součástí skartovačky, které s výrobou konfet hodně pomohou. Jemné proužky, které vzniknou, stačí ještě jednou rozstříhat nůžkami a bude hotovo za pár minut.

Šetrné balení křehkých věcí

Při každém rozbalování dárků, ať už se snažíme sebevíc dávat pozor a vychutnávat si slavnostní okamžiky, zbydou také papíry potrhané a zmuchlané, které zdánlivě nemají žádné další možné využití. Ani to ale není tak docela pravda, protože může přijít chvíle, kdy se budeme shánět právě po takovém kousku materiálu, jenž může vyplnit třeba krabici, ve které chceme uložit nebo poslat vzácnější či křehké předměty. Zmuchlaný papír výborně poslouží při ukládání skleněných vánočních ozdob a budeme si jisti, že se jim potom v krabici do příštího roku nic zlého nestane.

Kreativitě se meze nekladou

Ještě nevíte, jak naložit s tímto materiálem, kterého se každoročně v tomto období vyhodí tuny zcela zbytečně do odpadu? Stačí se zamyslet, zapojit fantazii a kreativitu a jistě každý z nás přijde i na další zajímavé nápady. Když do recyklace zapojíme i děti, dostaneme navíc bonus v podobě společně stráveného času a vědomí, že jsme myšlení dětí posunuli zase o kousek dál v ohleduplném zacházení s přírodou a životním prostředím. A to se určitě vyplatí.

