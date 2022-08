Ženská znamení, mezi nimiž naleznete nejvíce psychicky labilních a nevyrovnaných

Každodenní život nám staví do cesty nejrůznější překážky a výzvy. Někdy jsou natolik obtížné, že je překonají a zvládnou pouze silné osobnosti, které jen tak nepropadnou panice. Naši psychiku ovlivňují také hvězdy a existují čtyři znamení, která jsou labilnější než ostatní.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou ovládáni Měsícem a mají na ně silný vliv jeho fáze. Jejich emoce jsou tak jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Dnes mohou být nesmírně šťastní a blažení, ale zítra mohou být naštvaní, depresivní a plačtiví. Dokáží být pěkně nepředvídatelní a jejich nestabilní povaha je v životě oslabuje a někdy i omezuje v běžném životě.

Rak umí být šťastný, záhy však pěkně naštvaný. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy vládne planeta Venuše a jsou ztělesněním rovnováhy. Jakmile je však něčím nebo někým narušena, může si to vybrat daň na jejich emocionálním stavu. Dokáží se natolik rozrušit, že upadnou do dlouhodobé zasmušilosti. Někdy je vyvede z rovnováhy i situace, kdy chtějí dosáhnout něčeho důležitého, ale nepodaří se jim to.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štírům vládne Pluto a žijí svůj život naplno. Když je něčím zraníte, zasáhnete jejich duši a jejich emoce se ocitnou na bodu mrazu. Jsou to citliví lidé, kteří vše intenzivně prožívají. Od druhých očekávají stejně hluboké emoce a také upřímnost. Jakmile jsou zrazeni, trvá hodně dlouho, než se dostanou zpátky do šťastné nálady.

Zasněné Ryby vrátí do dobré nálady třeba hudba. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Rybám vládne planeta Neptun, jsou to intuitivní, citliví a zasnění lidé. Když se jejich nálada změní, mohou být do značné míry emočně nestabilní. Pomáhá jim výtvarné umění a hudba. Sami bývají často umělci a tvoří nádherná díla, takže jejich zachmuřený stav většinou netrvá příliš dlouho a dokáží se svojí krestivitou rychle vrátit do veselého a optimistického stavu.



Zdroje: www.pinkvilla.com, www.bustle.com