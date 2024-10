Vlastníte auto? Pak byste měli vědět, že se teď mění pravidla ohledně povinného ručení a pojistného. V čem změna spočívá?

Vlastnit auto je prima, ale zahrnuje to také hodně povinností. Ty se týkají hlavně povinného ručení, které se teď výrazně zpřísňuje. „Od října 2024 už pojištění neplatí hned po sjednání, ale od data připsání platby na účet pojišťovny,“ říká odborník s tím, že tato opatření snižují riziko různých nedorozumění a „komunikačních šumů“.

V minulosti se totiž stávalo, že řidič po uzavření pojistky způsobil nehodu, a i přestože pojistku neuhradil, nárokoval si její plnění. To dnes už nepůjde. Co to znamená pro vás? Pokud chcete mít jistotu, že je vaše auto pojištěné, ověřte si, že pojistka je zaplacená včas.

Už nemusíte vozit bílou kartu

Tato nová vyhláška by vám měla spíše odlehčit! Od 1. října už nepožadují, abyste bílou kartu nosili u sebe. Všechny potřebné informace si totiž vyhledají pomocí online databáze,“ řekl k tématu mluvčí ministerstva financí, Ondřej Macura.

Co to znamená pro vás? Každopádně úlevu! Už si nemusíte lámat hlavu, jestli máte u sebe doklady nebo ne. Policie si všechno ověří sama.

Výjimku ale tvoří cesty do zahraničí, kde jsou nastavená jiná pravidla, proto veškerou potřebnou agendu musíte mít k dispozici. Nicméně proslýchá se, že příští rok by měla tyto dokumenty nahradit elektronická verze.

close info Profimedia zoom_in Pokud nezaplatíte včas pojištění, můžete mít problémy.

Nezaplatíte včas? Máte smůlu...

Jistě nejsme roboti, ale lidi… Proto pokud prošvihnete zaplatit pojistné včas, vystavujete se riziku, že pojišťovna vaši smlouvu zruší. A to je velmi nemilé… „To může být problém hlavně pro klienty, kteří si zvykli sjednat pojištění s odloženým počátkem splatnosti,“ říká odborník a dodává, že některé pojišťovny mohou projevit dobrou vůli a pár dní počkat. Nicméně jejich právo na zrušení smlouvy tím nezaniká.

Co to znamená pro vás? Hlídejte si termíny úhrad a plaťte včas. Dejte si poznámku do kalendáře nebo do mobilu, ať nic neprošvihnete. Pokud si sjednáváte nové pojištění auta, důkladně si pročtěte podmínky nových smluv.

„Zjistěte, jestli vám vyhovují termíny úhrad. Porovnejte služby různých pojišťoven. Důkladně si přečtěte vysvětlení pojistných podmínek. Zaměřte se hlavně na odstavec, kde je popsáno zrušení pojistky při neuhrazeném pojistném,“ doporučuje odborník s tím, že některé pojišťovny zpřísňují pravidla a je potřeba, abyste pak věděli, na čem jste. Hodně štěstí!

