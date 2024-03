Týká se vás vydání nové kartičky pojištěnce? To není důležité. Kartičku totiž pojištěnci dostanou automaticky a bez řečí. Důležité je nenaletět podvodníkům, kteří budou chtít situaci využít.

Nové kartičky pojištěnců: Proč si dát pozor?

Jak by mohlo vydávání nových kartiček pojištěnců ohrozit vaše bankovní konto nebo vás poškodit jinak? Inu, podvodníci jsou vynalézaví a naše neznalost procesů pojišťoven nebo jiných úřadů jim nahrává.

Telefonát, který je pro vás překvapením, na které musíte rychle zareagovat, je pro druhou stranu dlouho připravovaným plánem, jak vás co nejšikovněji oblafnout.

Co dělat při ztrátě kartičky pojištěnce? Poradí vám v tomto příspěvku z YouTube kanálu Davis TV.

Zdroj: Youtube

Výměna kartiček pojištěnce: Lovná sezona pro podvodníky

Všeobecná zdravotní pojišťovna již nyní upozorňuje, že během letošního roku dojde k výměně až poloviny kartiček pojištěnců VZP. Co to znamená? V praxi jen to, že pokud se vás to týká, přijde vám jednoho dne poštou nová kartička. To je vše. Žádné registrace, žádné formuláře, žádné telefonáty.

VZP se nicméně obává, že této situace, která se bude týkat poměrně velikého množství lidí, budou chtít využít podvodníci. Ti se často vydávají za zaměstnance pojišťoven a bank, ze zákazníků tahají informace a ty okamžitě zneužijí.

Nikdy nedávejte své osobní informace po telefonu, mailem nebo SMS. Často se podvodníci tváří, že vám s něčím pomáhají, především s problémy, o kterých ani nevíte. Chodí tak SMS s textem o tom, že bankovní transakce neproběhla a máte svého bankéře okamžitě kontaktovat.

Nebo vám dokonce úřady vracejí peníze, případně hacker ze systému získal vaše osobní informace a vy musíte rychle založit nový účet, peníze převést nebo alespoň přečíst do telefonu verifikační kód, který vám pracovník vymyšlené instituce zaslal. Buďte podezřívaví! Jako princ z Nigérie už se dnes nikdo netváří.

close info Shutterstock zoom_in Podvodníci vyhledávají seniory, ale nebojí se kontaktovat ani mladší ročníky.

Kontaktoval vás falešný zaměstnanec pojišťovny?

Pokud se vám přece jen stane, že sdělíte do telefonu víc, než byste měli, patrně si to uvědomíte jen chvíli po skončení telefonátu. Můžete okamžitě kontaktovat konkrétní instituci na veřejném telefonním čísle a ověřit, zda šlo o pracovníka banky, pojišťovny atd. Někdy pro tyto instituce pracují i další firmy.

Pojišťovna nebo banka může pomoci identifikovat telefonní číslo, pokud jde o jejich zaměstnance či spolupracovníky. Podvodníci jsou ale často schopni napodobit tato telefonní čísla. Říká se tomu odborně spoofing.

Vždy podvod nahlaste. Spolkněte stud a přiznejte problém! Bohužel pro policii i případné další oběti, mnozí dotčení považují vzniklou újmu za vlastní chybu, ale to rozhodně není přesné.

Zatímco oblafnutý musel reagovat na domnělou situaci v několika sekundách či minutách, podvodník si svůj plán chystal dlouho dopředu a každou zkušeností svůj postup a projev vylepšoval. Rozhodně není za co se stydět!

Zdroje: mix24.cz, policie.cz, vzp.cz