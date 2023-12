Chystá se převrat. Doklady typu občanský průkaz a řidičský průkaz už nebudete muset mít v kartičkové podobě v peněžence. Budete je mít stále u sebe v mobilním telefonu, podívejte.

Občanský průkaz a řidičák si většinou nejspíše ukládáte do peněženky, nebo do speciální taštičky na doklady. Kolikrát se vám ale stalo, že jste peněženku někde ztratili, nebo vám ji někdo ukradl? Kolikrát se vám stalo, že vám někdo ukradl, nebo jste někde zapomněli telefon? Telefon se obecně ztrácí mnohem méně. A s technickými digitálními pokroky v mobilu už můžete mít i peněženku. Od ledna roku 2024 budete moci mít v telefonu i doklady. Jak si je stáhnout?

Jak se Piráti staví k eDokladům se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu Piráti:

Zdroj: Youtube

Jak aplikaci stáhnout

Je to snadnější, než se zdá. Jako první si stáhnete do vašeho mobilního telefonu aplikaci eDoklady. Ta bude přístupná v App Store pro iOS a Android. Až si aplikaci stáhnete a aktivujete ji, přihlásíte se do takzvaného Portálu občana. Odtud si stáhnete datový balík.

close info Profimedia zoom_in Náklady státu na eDoklady budou přesahovat stovku milionů korun.

Důvod

Hlavním důvodem k tomuto kroku byl posun elektroniky a jejího využití. Například právě platební karty v telefonech, nebo QR kódy. Pokud se ptáte, jaké to má výhody, hned se to dozvíte. Výhodou je například, že si budete moci vybrat, kolik informací o vás kdo bude vědět. Jdete do večerky, chcete si koupit víno a prodavač se vás zeptá na občanský průkaz. Zatímco na kartičkové občance vidí všechny informace, což jsou fotografie, adresa a rodné číslo, s digitální občankou si budete moci vybrat, jaké informace komu poskytnete. Tato možnost bude zprostředkována formou balíčků, ten nejvyšší bude obsahovat i fotografii, nižší bude například jen jméno a datum narození. Zároveň budou ale náklady státu na eDoklady v řádu stovek milionů korun. Rozhodněte se sami, jaký je váš názor.

