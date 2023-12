close info Profimedia

30. 12. 2023

Nebaví vás PF 2024? Zkuste si trochu zavtipkovat s rodinou a přáteli. Některé fórky by určitě snesl i šéf nebo jiní význační lidé ve vašem okolí. S úsměvem na tváři jde všechno líp i vykročení do nového roku. Jen to s těmi žertíky nepřepísknout, když jste trochu pod vlivem!

Vtipná přání aneb nudu nebrat! Krátce a úderně. Nechceme žádné dlouhé citáty, rýmovačky a nudu! Hlavně tu ne. Nabízíme několik fajn vtipných přání do nového roku, která se určitě mohou hodit na poslední den v roce! Určitě ale víte, že ty nejlepší fórky jsou od srdce a vlastní. Podívejte se třeba na tyto oblíbené hlášky z českých komedií, možná vás napadne originální text, kterým pobavíte. Toto video pochází z YouTube kanálu Vtipy a Zábava. Zdroj: Youtube Pár sarkastických přání pro vtipálky Jasně, že se tyhle texty nehodí poslat každému, ale určitě se najdou takové, které vaše okolí pobaví. Některé jsou míněné kolegům v práci, jiné nejlepším přátelům. Pro každého se tu najde něco. Jdeme na to? „Na zdraví a úspěch v novém roce a na další šanci, jak napravit, co ti nevyšlo... nebo to alespoň jen líp okecat!" „Moc se omlouvám za své nepříjemné chování v tomto roce. Dej mi šanci a budu tě otravovat i příští! Připijeme si na to?“ „Všechno nejlepší, miláčku! Tenhle rok může být fantastický! Stačí když přiznáš, že mám vždycky pravdu! Že?!“ "Ať vaše problémy trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí – jen do poloviny ledna! Jupí!" „Tak moc se těším, že se zas budu koukat, jak se v tom další rok nešťastně plácáte! Držím palce a všechno nejlepší do nového roku!“ "Ať je letos váš šéf chápavý, kolegové snesitelní a káva dostatečně silná, abyste zvládli pracovat také se mnou!" „Miláčku, přeji ti spoustu úspěchů i peněz v novém roce! Doufám, že víš, že nejlepší investice jsem já! Seznam toho, co by se mi hodilo ti pošlu v příloze“. Šťastný a veselý!“ "Ať je tvá káva silná, Wi-Fi stabilní a vzpomeneš si vždy na všechna hesla a PINy. Ideálně i moje, dík!" Novoroční přání pro staré přátele V době smart telefonů se hodí přihodit i nějaký obrázek. Jako třeba tenhle.

A k tomu už stačí jen něco málo dopsat. „Doufám kočko, že tě uvidím dřív než to Mařeně lajknem!“ pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. „Neznám lepší zábavu než vymýšlet s tebou předsevzetí do nového roku a pak je společně všemi silami nedodržovat! Na naše zdraví!“ „Všechno nej kámo! Už zítra budeme mít možnost podělat i tenhle další nový rok! A zase společně!“ Na závěr i jedno veršované, aby se neřeklo.



„Dostatek zlatavého moku, jiskru v oku, sílu v rozkroku, jistotu ve skoku, nebýt bez floku, střílet od boku. A hlavně, Štěpánku, pravou do nového roku!"



„Štěpánku, pravou!" je narážka na filmy o básnících, nicméně vy si tam přidejte klidně jméno adresáta. A pak už se těště jen na samá pozitiva a sociální jistoty! Ty vám v roce 2024 přejeme i my! Související články close Hobby Co se zbytky a použitým balicím papírem či mašlemi? Využijte je na Silvestra! video close Hobby Růže ve váze po celý rok: Stačí vám obyčejné noviny a šikovné ruce video Zdroje: wishesmsg.com, radynavsechno.cz

