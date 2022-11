Nejnudnější znamení zvěrokruhu. S těmito lidmi se nedá vydržet v místnosti

Nikdo nemá patent na zábavu, nicméně existují lidé, kteří svou nudností doslova nudí ostatní. Ve skutečnosti možná ani zase tak nudní nejsou, ale na ostatní tak rozhodně působí. Můžou za to hvězdy a znamení, ve kterém jsme se narodili. Která znamení zvěrokruhu tedy patří mezi ta nejnudnější?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou proslulí svou ambiciózní povahou a dodržováním přísného životního stylu. Díky tomu působí nudně a skutečně i nudní jsou. Berou svůj život, sny a vše kolem příliš vážně, a proto přicházejí o zábavu, kterou jim život nabízí. Vládne jim planeta Saturn, tito lidé se rádi řídí tradičními pravidly a také zřídka dělají něco mimo svou zónu pohodlí. Vždy se vyhýbají něčemu riskantnímu nebo dobrodružnému, a i když jsou to dobré vlastnosti, tak jsou vlastně pro ostatní nezajímaví. Často se nedokáží uvolnit a bavit se, protože to v nich vyvolává pocit viny, vždyť by přece stihli tolik práce, kdyby odpočívali.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou jedním z nejsladších a nejlaskavějších znamení zvěrokruhu. Tito lidé mají srdce na dlani, cítí a milují bezpodmínečně. Svými extrémními emocemi to však ztěžují lidem kolem nich, je totiž hodně těžké odhadnout, jak zareagují na poznámku nebo vtip. Často pláčou a dotkne se jich i nevinný žert. Ti, kteří Ryby neznají, je kvůi tomu považují za nudné. Ryby se tak většinou pohybují pouze ve společnosti dlouholetých přátel, které dobře znají a oni dokonale znají je.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka jsou považováni za nudné znamení, protože neocení nic nepředvídatelného. Nesnáší jakékoli překvapení, vždy se cítí zaskočení a neví, jak reagovat. Rádi se starají o druhé, ale kvůli této vlastnosti přicházejí o zábavu, kterou si užívají všichno ostatní. Neradi také cestují spontánně, nemají rádi, když jim někdo narušuje jejich rutinu a dobrodružství v nich vyvolává úzkost. Není divu, že pro ostatní mohou působit nudně.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve Vahách musí mít pevný plán, než se pro něco rozhodnou. Chtějí si být vědomi všech rizik a nástrah, než se do něčeho pustí. Váhy jsou obvykle ty praktické, což znamená, že jim chybí kreativita a představivost. Navíc tito lidé jen zřídkakdy riskují, vždy volí bezpečnou možnost. Málokdy také prezentují své názory a pocity. Všechny tyto vlastnosti mohou působit nezábavně a nudně.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk může být velmi okouzlující díky své pracovité povaze a vrozené přitažlivosti. Na druhou stranu jsou však tito lidé tvrdohlaví a mají rozhodnou povahu, jsou však také netrpěliví, impulzivní, ale dokáží zachovat klid v těch nejtěžších situacích. Ale jen zřídka je uvidíte, že zkoušejí něco nového nebo odlišného. Pokud mají pocit, že konverzace směřuje k něčemu, co se jim nelíbí, přestanou se jí účastnit. Stejně tak nedonutíte Býka, aby dělal něco nebo šel někam, kam nechce. Mají často sobecké chování, a co z nich dělá nudné znamení, je především to, že nikdy nevystoupí ze své komfortní zóny a bývají značně opatrní na své peníze.

