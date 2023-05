Numerologický horoskop: Jaké číslo je osudové a nosí štěstí právě vašemu znamení

Každý člověk má vesmírem určeno své osudové číslo, které mu přináší do života štěstí a možnost výhry. Existují dokonce lidé, kteří si toto číslo nechávají vytetovat na své tělo nebo mu podřídí celý život. Jaké osudové číslo je to vaše?

Sami dobře víte, že neuvážené činy mohou být na škodu. Raději si řiďte svůj osud číslem, které je to pravé právě pro vás. Toto číslo vás umí nasměrovat, abyste měli v životě štěstí a pozitivní energii. Jaké je vaše osudové číslo vám prozradí následující horoskop!

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Osudové číslo Berana je 1. To jim přináší do života energii, ale také přecitlivělost. Kvůli tomuto číslu se často cítíte osamělí, nešťastní a hledáte spřízněnou duši. Nakonec ji najdete v rámci rodiny a začnete si užívat nadcházející letní měsíce.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Osudové číslo Býka je 4. Toto číslo by vás mělo přibrzdit a naučit odpočívat. Pracujete totiž klidně i dvanáct hodin denně sedm dní v týdnu, což by se na vašem zdravotním stavu nemile projevilo. Pokud nechcete skončit v nemocnici kvůli vyčerpání organismu, zastavte se.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Osudové číslo Blížence je 10. To přináší do vašeho života kreativitu a dobré nápady, bohužel ale toto číslo přináší i nesoustředěnost a laxnost. Díky té často nedotáhnete věci do konce. Umíte zase ale navazovat nové vztahy, přátelství i důležité kontakty.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Osudové číslo Raka je 2. Díky dvojce se učíte rozšiřovat své dovednosti, jste komunikativní, sdílní a výřeční, což je na vás to nejlepší. Měli byste tedy umět tuto svoji vlastnost využít ku prospěchu. Jděte k cíli a neohlížejte se na sliby druhých. Jste životní optimista, se kterým bude zábava.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Osudové číslo Lva je 5. To vás učí neodsuzovat lidi na první pohled, raději si vždy zjistit souvislosti a dát na vlastní úsudek. Zajímejte se o lásku, ta by vás mohla v životě o mnohé obohatit, stačí jen chtít. Nenechte se oklamat a všemu nevěřte, i zdánlivý přítel to s vámi nemusí vždy myslet dobře.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Osudové číslo Panny je 3. Toto číslo vám brání v rozletu i v tom, že se neumíte prosadit a nikdo nebere vážně vaše nápady. Je to ale škoda, pokud budete trpěliví, nebojte, úspěch se dostaví. Snažte se ostatní přesvědčit nenápadnými, ale pádnými gesty a argumenty.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Osudové číslo Váhy je 6. Toto číslo ovlivňuje úsudek a nutí vás podléhat tlaku ostatních. Buďte ale také někdy sami sebou a nenechte se ovlivnit. Když to dokážete, budete na sebe pyšní a ukáže se, že jste opravdu inteligentní a ostatní vás neprávem podceňovali. Věřte si, buďte průbojnější a povede se vám i v pracovním životě.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Osudové číslo Štíra je 8. Ukončete současnou práci, uzavřete tuto životní etapu a začněte myslet na novou. Číslo osm bude s tímto odchodem velmi spjato, berte ho jako hlavní znamení vaší cesty. Zaměřte se na rodinu a zamyslete se nad dítětem, podle hvězd je ten správný čas stát se rodiči.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Osudové číslo Střelce je 11. Dodělejte si své rozdělané věci, protože je ten správný čas dát vše do pořádku a udělat si konečně jasno v určitých otázkách, které vás už dlouhou dobu trápí. Uvidíte, že když zlikvidujete resty, protřídíte dokumenty a vyhodíte půl šatníku, uleví se vám. Nepouštějte si do života nové přátele, nejsou totiž to pravé pro vás.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Osudové číslo Kozoroha je 7. Chcete se rozvíjet a projevit naplno, bohužel vás omezuje vaše plachost a stydlivost. Sedmička vám dodá tolik potřebné sebevědomí a donutí vás stát se svobodnějším člověkem. Máte našlápnuto získat peníze, se kterými jste nepočítali a nejde o směšnou sumu. Prokonzultujte tedy raději vše s odborníkem, než se do něčeho pustíte.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Osudové číslo Vodnáře je 12. Jste plni energie, elánu a touhy po dobrodružství, tudíž máte chuť riskovat. Klidně to udělejte, mělo by to dobře dopadnout. Vždy ale jednejte v mezích zákona a nepodvádějte, to by se vám mohlo vymstít. Pokud se chcete stát slavnými a úspěšnými, máte před sebou ještě dlouhou cestu. Nebojte se, vyděláte slušné peníze a zabezpečíte rodinu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Osudové číslo Ryby je 13. Pro někoho je třináctka nešťastné číslo, ale pro Ryby je vysloveně šťastná. Dělá je pozitivními a přátelsky naladěnými. Navíc jsou Ryby velmi chytří a ideální partneři do nepohody. Nic neřeší, nezlobí se, ale vždy pomohou a najdou řešení. Jejich jedinou slabinou jsou děti, ty totiž Ryby nechtějí.