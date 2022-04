Spočítejte si své osobní magické číslo. Prozradí, co vás čeká v dubnu

Znáte své osudové číslo? Není vůbec obtížné ho spočítat, proto to vyzkoušejte a podívejte se, co vás v průběhu dubna čeká.

Začněte tím, že sečtete číslice v datu narození, bez roku. Sčítejte do té doby, než vám vyjde jednociferné číslo. Například pokud jste narozeni 19.2., tak sečtete 1+9+2= 12 a 1+2=3. Následně sečtete rok narození, tak když jste se narodili roku 1985, sečtete 1+9+8+5= 23 a aby vzniklo jednociferné číslo, opět sečtete 2+3=5. Obě výsledná čísla sečtěte, tzn. 3+5=8. K tomu připočtěte měsíc narození, například leden je 1. měsíc. Takže 8+1=9. Vaše osudové číslo je tedy 9! Důležité je pamatovat na to, že musíte sčítat do té doby, než vám vyjde jednociferné číslo.

Číslo 1

Toužíte po dobrodružství a chcete zažít něco nového, jedinečného a originálního. Nyní se vám to vyplní. Jednička vás totiž v dubnu dostane k takovým aktivitám, o kterých se vám ani nesnilo. Pokud se budete dostatečně snažit, čekají vás i pracovní úspěchy, které přinesou vaší rodině lepší finanční zázemí.

Číslo 2

Jste obezřetní, chytří, pravdomluvní a pilní, to vše vám přináší dvojka. V dubnu se navíc díky ní vydáte na dalekou cestu, která vás naučí více naslouchat svému tělu a nahlédnout do duchovního světa. Důvěřujte svým přátelům a nepouštějte si do života nikoho cizího, nemuselo by se vám to vyplatit.

Číslo 3

Pro lidi s osudovým číslem 3 bude duben jedním z nejnáročnějších měsíců v roce. Přijdou totiž o velké množství peněz a jejich rodinné štěstí bude v ohrožení. Nakonec vše zvládnou, ale sáhnou si na dno. Příště by měli myslet na finanční rezervu a rozhodně nevěřit pokoutným nabídkám od cizích lidí.

Číslo 4

Vaše kariéra je na vzestupu, což čtyřka v dubnu ještě více umocní. Není nad to mít pod sebou tým skvělých a pracovitých lidí, což se vám daří. Buďte tedy vlídným, moudrým a spravedlivým nadřízeným, kterého budou mít lidé rádi. Vyplatí se vám to i do budoucna.

Číslo 5

Duben je pro vás měsícem změn, bude tedy psychicky i fyzicky náročný. Vzepřete se, napněte své síly a zklidněte mysl, abyste vše stihli. Pokud vše vyjde, čeká vás zářná budoucnost a vy se budete mít skvěle. Pracovní nabídky se pohrnou a konečně budete moci vycestovat na místa, po kterých toužíte.

Číslo 6

Partnerské vztahy u vás dostanou nový rozměr. Láska, romantika a velká gesta pro vás sice byla neznámá, ale nyní se necháte unést a váš protějšek si změnu nebude moci vynachválit. Dáte mu víc pozornosti, dostanete více lásky a péče, po které tajně toužíte.

Číslo 7

Nálady se u vás budou střídat jako na houpačce, jeden den se budete smát, druhý plakat. Pozor na sny s mnichy, mohly by vás přivést do nepříjemné situace. Zklidněte se meditací a zahajte zdravou stravou svůj nový životní start. Vyplatí se vám to a vaše tělo vám poděkuje.

Číslo 8

Neseďte jako peciválové u televize a jděte si zaběhat, vaše tělo si žádá pohyb víc než cokoliv jiného. Číslo osm vám navíc přinese energii. Zaženete tím splíny a chmury. Nezapomeňte, že čistá mysl je půl zdraví. Buďte ale důslední, laxnost by vás mohla dostat na kolena a způsobit životní trable.

Číslo 9

Dobrodružná povaha se vám v dubnu vymstí. Držte se zkrátka a dejte šanci svým kolegům, kteří se také chtějí dostat ke slovu. Není vždy nutné být všude vidět a slyšet. Někdo, koho máte rádi, vaše snažení ocení a vy se díky němu dostanete v práci na ještě vyšší pozici, než by se vám povedlo osobní snahou.