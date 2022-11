Znamení, která vám nikdy neodpustí. Naštvete je a je konec! Jste to i Vy?

Tvrdohlaví, rozhořčení a dokonce pomstychtiví... Existuje nejméně pět znamení zvěrokruhu, která neodpouštějí. Podle astrálních profilů jsou ve skutečnosti některá znamení zvěrokruhu tak málo nakloněna odpuštění, že i malá chyba by mohla trvale ohrozit vztah, který s nimi druzí mají. O která znamení se jedná?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Mezi znameními zvěrokruhu, která neodpouštějí, je Kozoroh na prvním místě. V jejich srdcích nebývá pro odpuštění místo. Zrozenci v tomot znamení mají velmi houževnatou a odhodlanou osobnost. Často jsou nekompromisní a tvrdohlaví. Když se naštvou a zavřou před někým dveře, udělají to natrvalo. Nezapomínají na chyby druhých a dokážou radikálně změnit názor na člověka, který ji udělal. A umí to dát patřičně najevo, prostě přestanou komunikovat a dotyčného prostě vymažou ze svého života.

Štír (24.10. - 22.11.)

Nemělo by být žádným překvapením, že Štír patří mezi nemilosrdná znamení zvěrokruhu. Lidé v tomto znamení jsou ve skutečnosti proslulí tím, že jsou velmi pomstychtiví. To je důvod, proč zrozenci ve Štíru neodpouštějí. Jsou schopni chovat zášť a meditovat o pomstě měsíce, roky. Vzhledem k tomu, že mají velmi vášnivou a loajální povahu, nemůžou vystát zradu, ani být zraněni lidmi, které milují. Pokud zjistí vinu, nedokáží ani naslouchat všem těm výmluvám a vysvětlením těch, kteří jim lhali. Dveře jsou navždy zavřené, bez odpuštění a pokud možno s pomstychtivým úmyslem.

Rak (22.6. - 22.7.)

Pokud vás překvapuje, že Rak patří mezi znamení zvěrokruhu, která neodpouštějí, není divu. Vždyť přece zrozenci v Raku jsou laskavost sama. Nenechte se mýlit, to, že jsou tak měkkého srdce, je však nezbavuje zášti, právě naopak. Raci jsou romantici a patří mezi věrná znamení, takže nesnesou podvody a podrazy. Ty dokážou velice rychle odhalit. Pro ty, kteří Raka zradili, je pak velmi obtížné, ne-li nemožné získat zpět jejich důvěru. Poté, co Raka zraníte, schová se pod tvrdý krunýř, je nemilosrdný a roky a roky v sobě chová zášť. Je také náladový, takže se může urazit, protože si špatně vykládá slova druhých.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zrozenci ve Lvu jsou ohniví a hrdí – tato kombinace z nich dělá jedno z nejnemilosrdnějších znamení zvěrokruhu. V případě hádky se Lvi nechají unést vztekem a nemají sebekontrolu, jsou sebestřední, a když se cítí hluboce zraněni, prostě neodpouštějí. Jedinou výjimkou, které může Lev odpustit, je osoba, kterou skutečně hluboce miluje. Ve všech ostatních případech zůstává neoblomný.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran jako ohnivé znamení patří také ke znamením, která neodpouštějí. Lidé narození v tomto znamení mají výbušnou a tvrdohlavou povahu, málo nakloněnou dialogu a naslouchání. Impulzivně tak reagují i na maličkosti a snadno se rozzlobí. Mohou být velmi hádaví a agresivní. Pokud chcete mít ze strany Berana nějakou šanci na odpuštění, je lepší počkat, až se uklidní. Naštěstí to netrvá příliš dlouho.

