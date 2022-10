Nejstatečnější znamení. Tyto ženy mají pro strach uděláno! Jste mezi nimi?

Existují ženy, které se nebojí ničeho. Jsou tak statečné a nebojácné, až se tají dech. Kde se bere jejich odvaha? Ovlivňuje ji astrologie a znamení zvěrokruhu. Která to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Žena narozená ve znamení Berana přišla na svět, aby vedla, ne následovala. Jsou to nebojácné průkopnice zvěrokruhu. Patří mezi soutěživé jedince, které nejenom, že chtějí vystoupat na vrchol hory, Berani chtějí být první, kdo to udělá. Odvážně se vydávají tam, kam se ještě nikdo nevydal. Vesmír jim vložil do krve smysl pro dobrodružství a hledají ho v každé oblasti života, od kariéry po rekreaci. Beran se řídí heslem, že život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas. To je jen umocněno jejich astrologicky naplněnými rysy impulzivity a netrpělivosti. Chtějí to všechno – a chtějí to hned!

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ženy ve Lvu řídí dvě věci: Odvaha a pozitivita. Uvědomují si, že většina lidí v životě nedokáže realizovat své sny ze strachu. V každé oblasti života se nám lidé snaží říkat, proč nejsme dost dobří, abychom něco udělali, nebo proč je něco příliš obtížné dosáhnout. Lev odmítá naslouchat odpůrcům a nebojí se ničeho – dokonce ani strachu samotného. Mají optimistický přístup a pevné odhodlání, které nikdy neustoupí.

Střelci beze strachu jdou, jedou či plují kamkoli. Zdroj: Profimedia

Střelec (22. 11. - 21. 12.)

Hvězdy naplnily Střelce spontánností a silným smyslem pro dobrodružství. Beze strachu půjdou kamkoli a kdykoli, nesmírně rádi cestují a ničeho se na svých cestách neobávají. To, co je činí tak nebojácnými, je však jejich hluboký optimismus. Tam, kde ostatní berou nohy na ramena, se Střelec směje. Navíc ženy ve Střelci by raději zemřeli při něčem, co milují, než aby to nikdy nezažili.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Vodnář je vzpurné znamení a platí to i o ženách. Nebojí se postavit tváří v tvář nepřízni osudu a ohradit se proti tomu, co považují za špatné. Celkově je jejich odvaha podpořena smyslem pro idealismus, věří totiž, že pravda nás vždy osvobodí. Odvaha Vodnáře se také projevuje v prosazování myšlenek a směrů, kterých se ostatní bojí.

Statečná znamení se bez obav pouští i do soubojů. Zdroj: Profimedia

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Štír vládne hluboce zakořeněnou statečností, která je založena na samostatnosti. Tam, kde se ostatní ženy bojí udeřit samy nebo se obávají vyřešit navždy své osobní potíže, Štír září. Jednou z nejobtížnějších situací, ve kterých lze projevit odvahu, je situace, kdy jde o úzké osobní vazby, ať už s rodinou, kariérou nebo v rámci organizací. Ostatní by byli loajální, ženy ve Štíru si ví rady. I když jsou extrémně loajální a stojí za svými blízkými, vždy se přikloní k tomu, co je morálně správné. Z důsledků, které to přinese, si nic nedělá.



Zdroje: www.pinkvilla.com, medium.com