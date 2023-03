Tyhle ženy jsou tak okouzlující, že jim málokdo odolá. Která znamení to jsou?

Planety a jejich vlivy do značné míry určují charakter každého člověka, zvýrazňují jeho silné a slabé stránky. Způsobují například to, že některá znamení zvěrokruhu jsou atraktivnější, zajímavější a přitažlivější než jiná. O které ženy a jejich znamení zvěrokruhu se jedná?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené v tomto znamení oplývají neobvyklou krásou a všichni si jich všímají. Ženy ve střelci jsou si svého kouzla náležitě vědomy a využívají ho především k flirtování s potenciálním partnerem, ovšem ne vždy s pozitivními výsledky, a to kvůli jejich přílišnému sobectví. Každopádně ženy Střelci svým kouzlem dosahují mnoha věcí, které si zamanou. Málokdo jim odolá.

Ženy ve Střelci flirtují kdekoli. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Na druhém místě v tomto jedinečném žebříčku najdeme ženy ve znamení Vah. Tyto ženy se rády dobře oblékají a vždy vypadají elegantně. Dělají vše pro to, aby potěšily ostatní a téměř vždy se jim podaří získat vše, co chtějí. Těm, které patří do uhrančivého znamení Vah, je těžké říci ne.

Býk (21.4. - 21.5.)

Na dalším místě v tomto žebříčku najdeme znamení Býka. Ženy narozené v tomto znamení dokáží být velmi atraktivní. Plachost ženy v Býku ostatní velmi těší a činí je neodolatelnými. Tyto ženy mají krásu, kterou je těžké pochopit, ale ony si díky svému kouzlu dokáží podmanit každého.

Ženy v Býku jsou neodolatelné. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Nejatraktivnější věcí na ženách ve Štíru je jejich tajemnost. Štíři jsou známí jako intenzivní a tajemní lidé, kteří otřesou vaším světem a pak vás nechají stát na ulici a přemítat, co se stalo. Jejich temná a tajemná stránka přitahuje ostatní znamení zvěrokruhu. Další žádoucí vlastností žen narozených ve znamení Štíra je jejich touha vyjadřovat svůj názor a bojovat za to, co považují za správné.



