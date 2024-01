Jak opravit díry v pleteném oblečení? Ani svetr s dírou není k zahození. Opravte jej krásnými výšivkami, budete styloví!

Opravené svetry budou lepší než nové!

Díra ve svetru, čepici, rukavicích či šále je docela velký problém, a pokud neumíte dobře plést, abyste dokázali předejít párání a napravit skutečně mistrně takovou díru, pak nezbývá než se pustit do opravy jehlou, nití nebo bavlnkou.

Není to těžké, a navíc můžete svetr nejen opravit ale i vylepšit. Záleží jen na vaší kreativitě. Opravené díry ve svetru mohou být i krásné či stylové. Obyčejné kusy oblečení prokouknou a upoutají.

Jak na to? Pomocí dekorativních ručních výšivek. Takových 14 vám představí i v tomto videopříspěvku z YouTube kanálu Life Tips Plus.

Zdroj: Youtube

Očka dírky musíte napřed chytit

Přece jen je tu ale malý rozdíl. Na rozdíl od látek jsou svetry pletené. Opravit díru ve svetru není jen tak díky tomu, že když očko nebo dvě utečou, díra se bude okamžitě zvětšovat. Směrem dolů od díry se všechna očka vytáhnout a na místě, kde původně byla, zůstane jen natažená příze.

Neděje se tak pouze v případě, že je díra ve švu, tedy v místě, kde jsou spojené dva upletené a neponičené kusy svetru. Tam je možné části opětovně sešít jako by to byl kus látky.

Co se týče díry uprostřed svetru, nutné je jehlou a nití nebo případně podobnou přízí chytit všechna očka kolem dokola, aby se nemohla dál uvolňovat. Provlékněte nit všemi jednotlivými očky kolem dokola. Jednoduše je můžete mírně stáhnout k sobě, ale pozor, aby se okolí dírky příliš nedeformovalo. Není vždy nutné strany k sobě úplně stáhnout. Klidně může malá dírka zůstat, jen musí být kraje chycené. A co teď s tím? Pěkně to zatím nevypadá.

Látání svetru? Osvěžte svetr barvami

V některých případech je možné použít techniku podobnou látání. I to jste měli možnost vidět ve videu. Látáním se nahradí chybějící část svetru, tedy ona ne zcela stažená dírka.

Samotné látání se provádí tak, že pro zpevnění a zachycení krajů díry je třeba vytvořit stehy napřed svislé, které díru zakryjí v jednom směru, a pak tyto stehy prošít vodorovně přes svislé stehy střídavě, aby vznikla celistvá záplata. Výsledkem je sice texturou jiná ale pěkná záplata, která může být takříkajíc do barvy nebo naopak vypíchněte látání a zvolte na opravu jinou i vícebarevnou přízi.

close info Profimedia zoom_in Džínovina je jen zdánlivě dobrou záplatou. Je až příliš pevná, svetr se kolem ní začne brzy vytahovat a trhat.

Záplatování svetrů

Kromě použití krásných a docela jednoduchých výšivek můžete také zvolit záplatu z jiného materiálu. Dělá se to tak například u loků. Záplatované loky svetrů, košil i sak mohou být také docela stylové. Pokud se vám to líbí, neváhejte!

Pamatujte ale, že u svetrů, ale i veškerých jiných materiálů platí, že čím větší je rozdíl mezi pružností dvou k sobě či na sebe šitých materiálů, tím větší je pravděpodobnost, že se budou tyto dva materiály od sebe trhat.

Určitě si dokážete představit, jak se svetr na lokti vytahuje a pne, zatímco pevná záplata drží a tím pádem trpí švy, až to skončí dírami ve svetru okolo záplaty.

To znamená, že záplatu určitě můžete mít, ale snažte se použít materiál, který bude podobně nebo alespoň částečně pružný stejně jako svetr.

