Zipy jsou skvělý vynález! Jenže co s takovým výdobytkem, když nefunguje? Vyměnit nebo opravit! Zase tak těžké to není, podívejte.

Opravy zipů jsou náročné hobby

Kdo šije a opravuje oblečení dobře ví, jaká je to nevděčná práce. Opravy jsou často mnohem náročnější na čas a nervy než šití nového kusu oblečení. Stejně ale stojí za to prodloužit život oblíbenému kousku. Co myslíte?

Obzvláště nepříjemné jsou výměny zipů, ale samozřejmě i s nimi se dá pracovat. Když se ještě navíc můžete podívat pod ruce někomu, kdo to umí a ví co a jak, určitě vám to půjde raz dva.

Na výměnu zipu u riflí se můžete podívat zde. Vicky Myers pro vás připravila na svém YouTube kanále jen pětiminutové video, kde uvidíte všechny kroky postupu.

Zipy a jezdce koupíte v galanterii

To by byla výměna zipu a velmi podobně by to vypadalo i v případě výměny zipu mikiny nebo jiného většího kusu oblečení. Vždy se snažte použít podobný zip jako je originál, v galanterii vám poradí a vybrat si budete moci nejen podle barvy. Nezapomeňte si vyměňovaný zip změřit, abyste koupili správnou délku. V případě, že potřebujete jen jezdec, i tehdy musíte znát správnou velikost. Nic nepokazíte, když starý zip vezmete na nákup s sebou.

I když na kvalitě zipu záleží, neméně důležité je materiál zbytečně nepřepínat. Určitě jste si všimil, že zip neudrží obsah narvané tašky a stejně tak je to u příliš napjatých kusů oblečení.

K zipům je možné koupit také ověsky a taháčky, které bývají běžnější u mikin nebo batohů a mají nejen funkční, ale také ozdobný význam. Nakonec je tu ještě nekonečný zip. To je takový, který sestává ze dvou ozubených stran a prodává se na metry. Zkracuje se až podle požadované velikosti a následně se k takovému zipu musí pořídit i jezdec. Tyto typy zipů se hodí spíš na tašky a batohy.

Fígly jak opravit zip

Výměnu celého zipu byste podle videa už asi zvládli, ale je tu také řada fíglů, jak opravit zip bez výměny. Bohužel je to možné jen v konkrétních situacích.

Pokud jezdec stále funguje, ale zip se rozevírá, patrně je jezdec už uvolněný a nesvírá dvě zubaté strany dostatečně pevně. Obyčejně stačí vzít jen malé kleště nebo kombinačky a mírně jezdec přimáčknout na stranách vedle taháčku.

V případě, že jezdec nedrží zapnutý na místě a sjíždí dolů, patrně se opotřeboval drobný hrbolek, který funguje na jezdci jako zarážka. Teoreticky by pomohla výměna jezdce, ale na malých zipech kalhot a sukní je to náročnější, někdy i neproveditelný úkol a většinou řešení spočívá jen ve fixaci jezdce nějakým trikem. Takovou improvizaci lze provést pomocí spínacího špendlíku nebo třeba velkého kroužku od klíčů, který jezdec přidrží u knoflíku a díky tomu se pak poklop kalhot neotevírá samovolně. Pak je ale nutné přikročit k výměně zipu.

Jezdec můžete ale vyměnit na silnějších zipech u bundy nebo mikiny. Nasadit nový jezdec není náročné, ale chybí u toho třetí ruka! Proto se osvědčil trik s vidličkou, která jezdec podrží a vy do něj pak můžete jednoduše natáhnout obě strany zoubků naráz.

Aby jezdec ze zipu nevyjížděl úplně je nutné zoubky zapošít na konci zipu. To se dělá také v případě, že zipu chybí zoubek. Takový zip se hodí celý vyměnit, ale je možné jej také zapošít před chybějícím zoubkem. Tímto způsobem se ale zip také zkrátí, protože jezdec už nebude moci přes zapošití až na konec, a proto je to možné řešení jen v některých případech.

Zipy se mohou také zadrhávat a je to běžné nejen u kovových zoubků, ale někdy i masivních plastových zipů. V takovém případě pomáhá zoubky po celé délce a obou stranách mírně přejet mýdlem, svíčkou, voskem nebo kalafunou či křídou.

