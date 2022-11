Nejoprsklejší znamení zvěrokruhu: Tihle lidé nemají zábrany vůbec v ničem

Co na srdci, to na jazyku! Tak by se dala charakterizovat následující znamení zvěrokruhu, která mají vždy na vše odpověď a s nějakou korektností a přetvářkou si rozhodně hlavu nelámou. Patříte mezi ně i vy?

Ne každý umí říkat své názory zpříma, bez příkras a klidně i tvrdě a drsně. Jsou však taková znamení, která s tím nemají problém. Patříte mezi ně i vy a vždy říkáte bez skrupulí vše, co máte na jazyku?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou vychováváni v tom, že musí říkat vše na rovinu a že mají vždy pravdu. Tím se v životě řídí a je jim jedno, jestli svými slovy někomu ublíží. Prostě řeknou vše, co se jim honí hlavou a nemyslí na důsledky. Pro svou pravdu jsou schopni se pohádat a neuznávají kompromis. Raci milují vyhrocené situace, cítí se v nich jako ryby ve vodě, proto je často vyvolávají. Ostatně jim to kvůli jejich upřímnosti nedá moc práce.

Lidé v tomto znamení by se měli nad sebou zamyslet a uvědomit si, že ne každý má takové sebevědomí jako oni a že umí svými slovy často ranit. Není třeba mít za každou cenu pravdu, důležité je umět udělat kompromis a občas i ustoupit. Uvidíte, že vás pak budou mít lidé mnohem raději a budou s vámi chtít trávit volný čas.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou samorosti a drsní lidé ošlehaní větrem. Na žádnou romantiku a sladké řečičky je neužije. Jsou drsní a klidně vám do očí řeknou, že s hlupákem, jako jste vy, se nebudou zahazovat. Nepotřebují mít kolem sebe davy přátel, vystačí si sami. Jsou zvyklí si ve všem poradit a očekávají to i od ostatních.

Štíři by měli začít vnímat pocity ostatních a uvědomit si, že to, že s nimi nic neotřese, neznamená, že i ostatní mají srdce z kamene. Lidé v tomto znamení by měli dát šanci lásce, ta totiž jejich srdce zjemní a otevře novým zkušenostem. Naučí se tak více vnímat emoce ostatních a brát na ně ohledy.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou jasnými nositeli věty - co na srdci, to na jazyku- jsou správně oprsklé a říkají věci na rovinu. Nejsou však zákeřné a zlé, spíš pravdomluvné a občas prostě dříve mluví, než myslí, což je někdy dostane do nepříjemné situace. Neudrží žádné tajemství, proto se jim nikdy raději nesvěřujte. Neřeknou to dalším lidem, aby vám ublížily, ale Ryby si prostě nemůžou pomoci.

Sami se spoléhají především na sebe, nikomu svá tajemství nesvěřují, a tak se nemusí bát, že by to na ně někdo vytáhl, až se to bude hodit. To Ryby právě dělají dost často. Měly by si tedy občas uvědomit, co smí říkat a co bylo určeno jen pro jejich uši. Hned se jim bude žít lépe a bez dramat či výčitek od přátel.

Právě vyšel speciál časopisu Vlasta Horoskopy 2023

Najdete v něm hvězdné předpovědi od jedné z nejlepších českých astroložek Jarmily Gričové. Zajímá Vás, co vás čeká v lásce, vztazích, financích i kariéře a na co se zaměřit v příštím roce? Jako bonus v časopise najdete velký a podrobný úvod do numerologie, díky kterému se stanete znalcem. Pokud jste ještě neslyšeli o reflexní terapii, i tu vám speciál Vlasty Horoskopy 2023 představí. V prodeji za 59 Kč nebo k objednání zde.

Vlasta speciál Horoskopy Zdroj: VLM